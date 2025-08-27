한국관광공사 무장애 성과공유 워크숍

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 강릉시, 울산광역시, 파주시와 함께, 그 누구도 장애를 느끼지 않는 여행환경 조성 사례를 전국의 지자체와 공유하는 ‘무장애 관광 연계성 강화 선정도시 성과공유 워크숍’을 개최했다고 27일 밝혔다.

장애인, 고령자 등 관광취약계층이 끊김이 없이 관광활동을 영위할 수 있도록 특정 권역 내 관광제반 요소의 접근성을 개선하는 것으로, 공모를 통해 2022년 강릉시, 2024년 울산광역시, 2025년 파주시가 대상지로 선정됐다.

선정된 지자체는 공사와 함께 관광시설, 콘텐츠, 관광서비스, 식음ㆍ숙박시설 등에 접근성을 높였으며 각 지자체의 특성에 맞춰 지역의 관광자원을 무장애 관광프로그램으로 개발하는 데 힘써왔다.

강릉시는 버스 안에서 뮤지컬 공연을 감상하며 주요 관광지를 돌아보는 무장애 설화투어, 무장애 기반 시설과 프로그램을 갖춘 배리어프리 비치(Barrier Free Beach), 무장애 바리스타 대회 등 그간 추진해 온 다양한 무장애 관광 사업의 성공 사례와 노하우를 공유했다.

울산광역시는 올해 유네스코 세계문화유산으로 지정된 반구대 암각화를 활용한 무장애 관광 콘텐츠 개발 방안, 장생포 고래문화특구를 활용한 무장애 콘텐츠 사례 등을 발표했다.

올해 공모에 선정되어 사업을 시작한 파주시는 DMZ 평화관광을 무장애 콘텐츠로 전환하는 계획을 천명했다.

이번 워크숍은 ‘무장애 관광 연계성 강화 사업’ 1호 도시인 강릉시의 사업 종료 시기에 맞춰 지난 3년 간의 주요 성과에 대해 논의하고, 각 지자체에서 실시하고 있는 무장애 관광 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다.

관광공사 문지영 관광복지안전센터 파트장은 “이번 워크숍을 계기로 무장애 관광 연계성 강화 사업이 그 도시에 그치지 않고 확장할 수 있도록 무장애 관광 거버넌스를 구축하고 꾸준한 지원을 아끼지 않겠다”며, “관광취약계층의 여행 향유권 확대를 위해 인적교류, 정보 공유 등 다양한 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.