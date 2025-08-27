현대지에프홀딩스 등 13개 상장 계열사 참여 기관투자자 대상 사업전략 설명…“소통 일환”

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점그룹이 통합 기업설명회(IR)를 3년 연속 이어간다. 밸류업(기업가치 제고)과 하반기 경영 전략을 통한 주주친화 경영 행보로 풀이된다.

현대백화점그룹은 오는 28일 서울 여의도 신한투자증권에서 기관투자자들을 대상으로 ‘현대백화점그룹 코퍼레이트 데이(Corporate Day)’를 개최한다고 밝혔다. 지주회사인 현대지에프홀딩스를 비롯해 현대백화점·현대홈쇼핑·현대그린푸드 등 13개 상장사가 참여한다.

행사는 신한투자증권이 주관한다. 한국투자신탁운용, 우리자산운용, 키움자산운용 등 국내 주요 금융투자사의 기관투자자들이 참석한 가운데 IR 담당 임원들이 하반기 사업환경 전망과 밸류업 현황을 설명한다. 발표 자료는 각 사 홈페이지에도 공개된다.

이번 자리는 재무 성과와 중장기 경영 전략을 공유하기 위한 것이다. 지난해 11월 현대지에프홀딩스·현대백화점·현대그린푸드·한섬과 올해 5월 현대이지웰·현대퓨처넷 등 그룹 주요 계열사 6곳은 밸류업 계획을 발표하고, 다양한 주주환원 정책을 시행하고 있다.

특히 현대지에프홀딩스는 배당을 꾸준히 확대하며 결산배당(배당기준일 기준) 규모를 2023년 183억원에서 2024년 312억원으로 늘렸다. 올해는 100억원 이상의 중간배당을 추가 도입해 430억원 수준을 지급한다. 2027년까지 배당금 총액을 500억원 수준까지 확대한다는 계획도 밝혔다. 최근에는 현대백화점의 지분 1.94%(43만 8,000주)를 매입하며 최대주주의 책임경영 강화 의지도 보였다.

주요 계열사의 기업가치 제고 전략도 두드러진다. 현대백화점은 더현대 부산과 더현대 광주, 경산 프리미엄아울렛 등 신규 출점 계획을 구체화했다. 자회사인 면세점과 지누스는 운영 효율화 및 비용 개선 노력을 통한 사업구조 개편을 추진 중이다. 이를 통해 자기자본이익률(ROE)을 2027년까지 백화점업계 평균을 웃도는 6% 수준으로 높일 계획이다.

현대그린푸드는 단체급식 사업의 수익성을 높이는 동시에 케어푸드 등 미래 성장 사업에 투자하고 있다. 밸류업 공시 시점 기준 3년 내 주가순자산비율(PBR) 0.8배 이상을 목표로 세웠다. 2028년까지 자사주 10.6%를 매년 2%씩 매입해 소각하는 방안도 추진한다. 현대이지웰은 별도 영업이익의 10% 이상이었던 기존의 배당 하한을 별도 영업이익의 20%로 확대하는 등 배당정책 강화에 나선다.

현대백화점그룹 관계자는 “밸류업 계획 발표 이후 그룹 차원의 통합 IR 행사를 이어가고 있다”며 “앞으로도 그룹 내 각 상장사의 중장기 경영 계획과 주요 투자 안건, 사업 진행 상황 등을 공유할 것”이라고 말했다.