스팸 골드바 에디션, ‘크림’서 1000개 선출시 27일부터 선착순 판매… 골드바 증정 행사도

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)과 함께 ‘스팸 리미티드 에디션(사진)’을 선보인다고 27일 밝혔다.

크림은 한정판 스니커즈 등 일명 ‘레어템(희귀한 제품)’을 거래하는 플랫폼이다. CJ제일제당은 국내 식료품 업계 최초로 크림에 입점했다.

‘스팸 골드바 에디션’은 골드바 모양의 종이상자 6개로 구성했다. 상자 안에는 황금색 라벨의 스팸이 들어있다. 실제 골드바와 비슷한 크기와 디자인으로 특별한 선물을 찾는 소비자를 겨냥했다.

제품은 크림에서 27일 오후 6시부터 1000개 한정으로 선착순 판매한다. 크림 홈페이지나 앱에서 한명당 10개까지 살 수 있다. 20개에는 ‘골든 티켓’이 포함된다. 해당 티켓을 손에 넣은 고객은 약 70만원 상당의 실제 골드바(1돈)를 받을 수 있다.

CJ제일제당 관계자는 “한정판에 열광하는 MZ세대를 사로잡기 위해 크림에서 한정 수량 발매를 기획하게 됐다”고 말했다.