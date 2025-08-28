30일까지 관람권 추첨 이벤트…특별 체험권 독점 제공

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데웰푸드는 아이스크림 ‘월드콘’을 통해 특별 축구경기 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작’을 관람할 수 있는 추첨 이벤트를 한다.

이벤트 참여 방법은 간단하다. 오는 30일까지 월드콘을 구매한 후 영수증을 찍어 이벤트 페이지의 QR코드로 구매 내역을 인증하면 된다. 당첨자는 9월 1일 발표한다. 주요 경품인 ‘2025 아이콘매치’ 관람권은 총 100명에게 추첨 제공한다. 이벤트에 참여한 1000명에게는 월드콘 기프티콘을 제공한다.

관람권 100명 중 24명에게 주어지는 월드콘 구매 이벤트 독점 관람권은 특별한 경험을 선사한다. 출전 선수와 직접 하이파이브를 하고, 프리미엄 좌석에서 경기를 관람할 수 있는 ‘이벤트 매치 선수 하이파이브 프리미엄 좌석 2매’를 제공한다. 선수 바로 곁에서 경기를 보조하는 ‘메인 매치 볼보이 자격(12명)’도 월드콘 이벤트에서만 경품으로 만나볼 수 있다. 나머지 76명에게는 메인 매치 직관 티켓(1인 2매)을 제공한다.

한편 ‘2025 아이콘매치’는 게임사 넥슨의 온라인 축구 게임 ‘FC 온라인’이 주최하는 대형 축구 이벤트다. 시대를 지배한 축구 전설들이 창팀(FC 스피어)과 방패팀(실드 유나이티드)으로 나눠 이색 대결을 펼친다. 경기는 오는 9월 13일(이벤트 매치)과 14일(메인 매치) 서울월드컵경기장에서 열린다. ‘FC 스피어’ 팀에는 박지성·드로그바·부폰·앙리가, ‘실드 유나이티드’ 팀에서는 퍼디난드·이영표 등이 출전한다.

롯데웰푸드 관계자는 “국민 아이스크림 월드콘과 함께, 월드클래스 선수들의 환상적인 플레이를 가장 가까이서 즐길 특별한 기회”라고 말했다.