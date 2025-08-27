팀당 최대 100만원 활동비 지원

[헤럴드경제=손인규 기자] 동작구(구청장 박일하)가 청년들의 다양한 관심사와 자율적 활동을 뒷받침하고, 지역사회 참여를 확대하기 위해 ‘청년동아리 지원사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

구는 노량진 학원가 등 청년 인구가 많은 지역 특성을 고려해, 관내 청년들이 실질적으로 필요로 하는 활동을 지원하고자 이번 사업을 마련했다.

대상은 동작구 소재 대학교(중앙대, 숭실대, 총신대) 소속 동아리 또는 동작구에 거주하거나 관내 학교·직장에 다니는 청년(공고일 기준 19~39세) 4인 이상으로 동아리면 누구나 지원받을 수 있다.

활동 주제는 ▷문화·예술 ▷사회공헌 ▷운동·건강 ▷봉사활동 ▷자기 계발·학습 등 제한 없이 자유롭게 정할 수 있다.

이번 사업은 총 2700만원 규모로 선정된 동아리에는 팀당 최대 100만원의 활동비가 지원된다.

모집 기간은 오는 9월 10일까지다. 구는 서류심사를 거쳐 9월 15일 최종 선발 결과를 구청 누리집에 게시하고, 문자메시지로 개별 안내할 예정이다.

선정된 동아리는 9월 중 발대식을 시작으로 11월까지 사업계획에 따라 활동하며, 구 청년정책과 연계한 행사에도 참여하게 된다.

박일하 동작구청장은 “청년들이 지역사회에서 하고 싶은 활동을 펼치며 성장할 수 있도록 적극 돕겠다”고 말했다.