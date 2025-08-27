비트코인 13일째 11만달러 횡보 27일 오전 주요 알트코인 반등 비트코인 도미넌스 하락 알트 순환매 관측

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트코인이 27일 오전 11만달러대를 횡보하는 가운데 이더리움·리플(XRP)·솔라나 등 주요 알트코인(비트코인 외 가상자산)은 5%대 전후 오름세를 기록하고 있다.

이날 오전 7시 20분 기준 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 전날 대비 1.52% 오른 11만1800달러를 기록했다. 비트코인은 지난 14일 12만달러대를 나타낸 뒤 이날까지 13일 간 11만달러대를 오가고 있다. 주간 상승률은 –1.31%를 기록했다.

이더리움은 리플은 각각 4.7%, 5.95% 오른 4587달러, 3.01달러를 나타냈다. 솔라나는 5.57% 오른 196.75달러를 기록했다. 주간 상승률은 이더리움(10.74%), 리플(4.2%), 솔라나(10.13%)로 집계됐다.

가상자산 시장은 22일(현지시간) 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 9월 금리 인하 가능성으로 해석되는 발언을 하면서 상승했지만, 명확한 신호로 받아들이는 데 신중한 태도를 보이면서 전날 급락세를 연출했다. 투자심리를 읽는 공포와 탐욕지수는 이날 43을 기록하면서 지난 23일(수치 56) 이후 5일째 하락했다. 이 수치는 0부터100 사이를 나타내는데 수치가 낮을수록 투심이 악화한 것으로 풀이한다.

주춤했던 기관 투자자 매수세는 다시 살아나기 시작했다. 미국에 상장된 11개 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)는 최근 2거래일(25․26일) 연속 순매수세를 기록하며 각각 2억1910만달러, 1130만달러가 유입됐다. 직전 6거래일 이어진 순매도세를 끊어냈다.

미국에 상장된 9개 이더리움 현물 ETF로도 최근 4거래일(21~26일) 내 순매수세로 이 기간 총 11억1560만달러가 유입됐다. 직전 4거래일 순매도세를 보였지만 지난달부터 이어진 기관 자금 유입세가 견조하다.

비트코인 대비 알트코인 강세는 순환매 장세로 풀이된다. 바이낸스 알트코인 선물 거래량은1000억 달러로 집계된 가운데 비트코인 도미넌스는 지난 20일 60%대가 무너진 뒤 우햐향 곡선을 그리고 있다.