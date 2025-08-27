[헤럴드경제=문영규 기자] 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 “자숙을 하는 게 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각한다”며 더불어민주당 일각에서 나오는 ‘자숙 요구’를 일축했다.

조 원장은 이같은 요구에 대해 “저는 정치인으로서, 그리고 조국혁신당을 만든 주역으로서 조국혁신당을 더 활성화하고 조국혁신당의 비전과 정책을 가다듬어야 할 책무가 있다”며 지난 26일 KBS와의 인터뷰에서 입장을 밝혔다.

그는 “민주당에서 말씀하시는 거, 저를 위한 좋은 충고라고 생각한다”면서도 활발한 대외활동을 통한 정치적 보폭 넓히기를 멈추지 않겠다는 의지를 표명했다.

또한 “조국이 국민의힘 좋은 일을 시키겠냐”며 “그런 걱정 염려하지 마시고 극우 정당 국민의힘을 심판하는 데 민주당과 조국혁신당이 힘을 합쳤으면 좋겠다”고 말했다.

‘호남 일정 동안 어떤 메시지를 전할 생각이냐’는 질문에 조 원장은 “광주에 와서 제가 광주시민께 드리고 싶은 메시지는 세 가지가 있다”며 소개했다.

그는 “첫 번째는 이재명 정부의 성공을 위해서 노력을 하겠다는 것, 두 번째는 이미 극우 정당이 되어버린 국민의힘과 어떻게 싸워서 영향력을 줄일 것인가, 세 번째는 광주 정치를 정당이 아닌 시민 중심의 정치로 바꿔야겠다는 것”이라고 답했다.

조국혁신당의 지방선거 전략과 관련해선 말을 아꼈다.

조 원장은 “제가 지금 당 대표도 아니고 지금 당장 구체적 전략을 말하긴 이르다”면서도 “현재 시점에 제가 드릴 수 있는 말씀은 지역 정치가 좀 더 바뀌어야 된다는 것”이라고 했다.

그는 “중앙 정치만이 아니라 지역 정치도 바뀌어야 되고, ‘풀뿌리’ 광주 시민들의 목소리가 온전히 반영되는 그런 지역 정치가 필요하다는 생각을 갖고 있다”고 강조했다.

‘지방선거나 재보궐선거 중 어디로 출마할지 정했냐’는 질문에는 “제가 자유를 찾은 지 10일밖에 안됐다”며 “아직 그 문제를 결정할 상황은 전혀 아니다”고 답했다.

한편 조 원장은 이날 광주 5·18 민주묘지를 참배한 후 전두환 전 대통령의 비석을 밟으며 “민주화 운동으로 (민주주의가) 회복됐던 만큼 많은 국민들이 이 전두환 표지석을 밟으며 뜻을 되새길 것”이라고 말했다.

그는 “윤석열의 운명도 이렇게 될 것이라 확신한다”며 “윤석열 검찰 독재 정권이 검찰 독재 만으로 모자라 쿠데타를 일으켰다는 데에 쇼킹하고 분노했다”고 덧붙였다.