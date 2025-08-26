박병석 “양국 관계 안정 최선” 자오러지 “한국과 손잡고 협력 심화” “양국 관계 방향성 좋아”…‘신뢰’ 강조

[헤럴드경제=노아름 기자] 이재명 대통령이 중국에 파견한 특사단이 26일 중국 공식 서열 3위인 자오러지 중국 전국인민대표대회(이하 전인대) 상무위원장을 만나 한중 양국이 신뢰를 바탕으로 관계를 안정화하자는 뜻을 전달했다.

자오 위원장도 양국이 손잡고 안정적으로 멀리 나아가자고 말했다.

박병석 전 국회의장이 이끄는 특사단은 이날 오후 베이징 인민대회당에서 자오 위원장과 만나 한중 전략적 협력 동반자 관계 발전 방향 등을 논의했다. 면담에는 쑨웨이둥 외교부 부부장(차관), 류치 전인대 상무위 비서장 등이 배석했다.

자오 위원장은 면담에 앞서 공개된 모두발언을 통해 “시진핑 국가주석은 양국 관계가 좋으면 쌍방이 이익을 얻고 그렇지 않으면 쌍방이 손해를 본다고 강조했다”며 “이는 중한 관계 33년의 발전 과정이 양국에 준 중요한 시사점이자 경험”이라고 말했다.

그는 이어 “중국은 한국과 손잡고, 양국 정상의 전략적 지도 아래 대화와 소통을 강화하며, 이해와 상호신뢰를 중진하고, 실질적 협력을 심화해 중한 관계가 시대와 보조를 맞추고 안정적으로 멀리 나아가도록 추진하고자 한다”고 덧붙였다.

이에 박병석 단장도 서로 교류하고 협력해 융합하면 ‘네 안에 내가 있고 내 안에 네가 있게 된다’는 시 주석의 과거 발언을 인용하면서 “양국 관계가 지난 33년간 우여곡절도 있었지만 전반적 추세는 좋은 방향으로 가고 있다고 생각한다”고 말했다.

그는 또한 “양국 관계에 있어 ‘믿음이 없으면 설 수 없다’(無信不立)라는 말을 마음속에 두고 있다”며 “신뢰가 있어야 우리가 오랜 친구로서 함께 같은 일을 할 수 있다”고 말했다.

박 단장은 양국 정치지도자 간 신뢰와 국민 우호 정서 증진이 필요하다며 “정치 분야는 물론 경제 문화 각 방면에서 소통과 교류를 긴밀하게 하고 보폭을 넓혀 양국 관계를 비롯한 지역 정세의 평화와 안정을 위해 노력해주길 부탁한다”고 덧붙였다.

특사단은 앞서 이날 오전에는 한정 중국 국가부주석을 만나 한중관계를 정상궤도에 올리도록 함께 노력하자는 뜻을 전달했다.

박 단장은 한 부주석과의 면담에서 “양국 국민들의 실질적 삶이 개선될 수 있는 건전한 한중 전략적 협력관계가 지속 발전해나가기를 희망한다”며 “지난 몇 년간 궤도를 벗어났던 한중관계가 정상궤도로 진입할 수 있도록 함께 노력해달라”고 당부했다.

한 부주석도 “한국 새 정부 출범 후 시진핑 국가주석이 이재명 대통령과 통화해 양국 전략적 협력 동반자 관계를 더 높은 수준으로 발전시키자는 데에 중요한 합의를 했다”며 한국과 함께 이 합의를 잘 이행하고자 한다고 말했다.

이 대통령이 한미 정상회담을 위해 미국으로 떠난 지난 24일 중국에 파견한 특사단에는 더불어민주당 김태년·박정 의원과 노태우 전 대통령의 아들인 노재헌 동아시아문화재단 이사장이 포함됐다.