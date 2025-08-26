[헤럴드경제=나은정 기자] 전북 전주의 한 호텔 예식장에서 샹들리에가 추락해 하객들이 다친 사고와 관련해 호텔 임직원들이 검찰에 넘겨졌다.

전주덕진경찰서는 26일 업무상 과실치상 혐의로 해당 호텔 관리이사 A씨와 시설관리 직원 B씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.

A씨 등은 지난 3월 22일 오전 11시 25분쯤 전주시 덕진구의 한 호텔에서 열린 결혼식 도중 샹들리에가 천장에서 떨어지는 사고로 하객 2명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.

당시 한 하객은 별안간 천장에서 떨어진 샹들리에에 머리를 맞았고, 또 다른 하객은 바닥에서 튀어 오른 유리 파편에 다리를 다쳤다. 갑작스러운 사고로 하객들이 밖으로 대피하는 등 현장은 큰 혼란에 휩싸였다.

사고 원인을 조사한 경찰은 호텔 측의 부실한 시설 관리를 확인하고 A씨와 B씨를 형사입건해 수사를 진행해왔다. 경찰 관계자는 “피의자 모두 예식장 시설 관리에 책임이 있다”며 “관련자 조사 결과 혐의가 충분히 입증됐다고 보고 사건을 검찰에 송치했다”고 말했다.

이에 대해 해당 호텔 측은 “피해자들과 현재 합의 절차를 진행하고 있고, 피해 복구를 위해 꾸준히 소통하고 있다”며 “조만간 합의를 마무리할 예정”이라고 입장을 밝혔다.