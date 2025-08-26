[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이걸 80만원에 살 정도냐?”

한때 20~30대들 사이에 선풍적 인기를 끌었던 애플 무선 헤드셋 ‘에어팟 맥스’가 사실상 퇴출 수순에 들어간 것 아니냐는 관측이 나오고 있다.

지난 2020년 출시된 이후 신제품이 나오지 않았던 ‘에어팟 맥스’가 당초 예상과 달리 올해도 신제품이 나오지 않을 것이라는 전망이다.

‘에어팟 맥스’는 젊은 층에 영향력이 큰 인기 연예인들 사이에 유행처럼 번지면서 하나의 ‘패션 아이템’이 됐다. 그러나 정작 애플의 기대에는 못 미쳤다는 평가다.

블룸버그 통신은 2세대 에어팟 맥스를 기대하는 이들이 있다면 기대하지 않아도 된다고 전했다. 신제품이 나오지 않는다는 소식이다.

블룸버그 마크 거먼은 에어팟 맥스가 “판매를 중단하기에는 인기가 있고, 새 버전을 만드는데 많은 시간과 돈을 투자할 만큼의 인기는 없다”며 상업적으로 애매한 상태에 놓여 있다고 주장했다.

에어팟 맥스는 2020년 12월에 출시된 이후로 5년이 지나도록 신제품이 나오지 않았다. 올해도 신제품이 나오지 않으며, 사실상 퇴출 수순에 들어간 것이라는 전망이 팽배하다.

에어팟 맥스는 지난 2020년 출시된 애플의 헤드셋이다. 무선 이어폰 중심이었던 애플 제품군에 헤드셋이 추가된다는 사실 때문에 출시 전부터 큰 주목을 끌었다.

정작 소비자들의 반응은 기대 이하였다. “호빵 두 개 귀에 붙인 줄 알았다”, “80만원에 이걸 누가 사나” “천하의 애플이어도 이건 아니다” 등 에어팟 맥스에 대한 혹평도 이어졌다.

80만원에 가까운 고가로 가격 문턱 역시 높았다. 하지만 에어팟 맥스를 착용하고 있는 인기 연예인의 모습이 잇달아 노출되면서, 관심을 끌기 시작했다. 젊은층의 하나의 패션 아이템이 됐다.

에어팟 맥스를 사용하는 20대 대학생은 “처음에 봤을 땐 디자인이 너무 괴상해 보여서 살 생각도 안했었는데, 유명인들이 착용하는 모습을 보니 언제부턴가 예뻐 보이더라”며 “음질을 크게 따지는 편도 아니어서 사용하고 있다”고 전했다.