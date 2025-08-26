한·미 정상회담서 트럼프 대통령 조선업 협력 언급 MASGA 프로젝트 구체적 계획은 없어…한국 역할 확대 전망

[헤럴드경제=문이림 기자] 한·미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 조선 협력 의지를 재확인하면서 국내 조선업계에 대한 수혜 기대가 다시 커지고 있다.

엄경아 신영증권 연구원은 26일 보고서에서 “국내 조선업계의 수혜가 구체화되는 시점까지 긍정적인 투자시각을 유지해도 좋을 것”이라고 밝혔다. 이번 정상회담을 단기 매도 이벤트로 해석하기보다 국내 조선업 수혜 기대를 확산시키는 계기로 보는 것이 적절하다는 평가다.

이재명 대통령은 25일(현지시간) 백악관에서 열린 한미 정상회담 모두발언에서 “미국은 조선업과 제조업의 르네상스를 준비하고 있다”며 “대한민국이 함께하길 기대한다”고 밝혔다.

이에 도널드 트럼프 미국 대통령은 “한국은 배를 정말 잘 만든다”며 “우리는 한국에서 선박을 구매할 것이고 한국이 미국 현지 노동자를 이용해 선박을 만들게도 할 것”이라고 말했다. 발언 중 “우리는 한국의 선박을 사랑한다”고도 했다.

엄 연구원은 “미국이 단기간 내 조선업 재건 사업의 성과를 내기 어렵다는 점을 분명히 했다”며 “한국의 역할이 더 많아질 것”이라고 전했다.

다만, ‘마스가(MASGA, 미국 조선업 재건)’ 프로젝트의 구체적 투자 방향이나 규모는 제시되지 않았다.

엄 연구원은 “구체성이 결여된 것은 오히려 긍정적일 수 있다”며 “트럼프 대통령이 방한할 의사를 밝히면서 조선업 관련 구체적인 이야기는 뒤로 미루어 놓은 상황”이라고 설명했다. 트럼프 대통령이 미국의 조선업 현황에 대해 이야기하는 부분도 현실성이 충분하다는 해석이다.