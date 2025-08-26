“미 대통령 집무실 방문 긍정적 마무리” “동맹 바탕은 신뢰, 신뢰 높이는 방법은 경제”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 26일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담과 관련해 “외신들은 이번 회담이 한미 동맹을 중심축으로 한미일 협력을 강화하는 중요한 이정표로 보았다”면서 “불확실성을 제거해 우리 기업들의 성장 가능성을 회복시켰다고 평가하고 있다”고 전했다.

전은수 대통령실 부대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실 브리핑에서 “많은 국민께서 애를 쓰시며 지켜봐주신 덕분에 양 정상은 경제, 안보, 평화 분야에서 실질적 협력을 강화하기로 뜻을 모았고, 시종일관 화기애애한 분위기로 마무리됐다”며 이같이 말했다.

전 부대변인은 “이번 정상회담에는 이 대통령을 포함해 회담에 임하는 모든 공직자들과 관련자들이 세심한 부분에까지 심혈을 기울였다”면서 “워싱턴 포스트는 트럼프 대통령이 회담 직전 SNS와 달리 실제 회담에서는 이 대통령은 한국을 위한 좋은 대표라며 언급했으며, 이번 회담이 트럼프 대통령 특유의 극적 연출에도 불구하고 성공적으로 관리되었음을 보여준다고 평가했다”고 설명했다.

또한 BBC 반응과 관련해 전 부대변인은 “외국 정상의 미 대통령 집무실 방문은 공개적으로 논쟁이 벌어질 수도 있는 등 예측이 불가한데, 이 대통령은 트럼프 대통령과의 공개 회담을 긍정적으로 마무리했고, 양국 정상은 서로와 양국 관계를 높이 평가했다고 분석했다”고 했다.

이어 그는 “폭스는 ‘트럼프 대통령이 지난 DMZ 회동을 회상하며 김정은 (북한 국무)위원장을 다시 만날 것이라고 밝혔다’며 대북 정책과 관련해 긍정적인 면을 시사했다”며 “특히 ‘트럼프 대통령은 오늘 정상회담을 성공적이라고 강조했다’ 평가했다”고 말했다.

전 부대변인은 또 “이외에도 많은 주요 외신들이 이번 한미 정상회담으로 인해 조선업, 에너지 등 경제 산업 기반이 한층 넓어졌고 북한과 대화 가능성을 열어놓았다는 등 긍정적인 평가를 하고 있다”며 “이 대통령의 한미 비즈니스 라운드 테이블에서의 기조 발언에서처럼 동맹의 바탕은 신뢰이고 신뢰를 높이는 가장 좋은 방법은 경제적 교류”라고 강조했다.

그러면서 전 부대변인은 “이를 전제로 해 세심한 준비, 고도의 판단, 긴밀한 협력의 땀방울로 트럼프 대통령과의 첫 한미 정상회담을 가졌다”며 “(이 대통령은) 오늘 늦은 밤부터 방미 마지막 날 일정을 진행할 예정이다. 빠듯한 일정이지만 국익을 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.