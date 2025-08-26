[헤럴드경제=구본혁 기자] 최근 ‘K-BIO’ 기업들의 글로벌 기술 수출 성과가 잇따르는 가운데, 국내를 대표하는 바이오헬스 스타트업 기업들이 글로벌 시장 진출을 위한 역량을 펼쳐 보인다.

초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 바이오헬스 분야 주관기관인 국가독성과학연구소(KIT)는 26일부터 3일간 코엑스에서 개최되는 세계바이오제약산업전시회(bioLIVE/CPhI Korea 2025)에 참여한다. 이번 전시회에서 KIT는 공동 홍보관, 국내외 대ㆍ중견 제약바이오기업과의 오픈이노베이션 데이, 글로벌 IR데이 등 글로벌 사업화를 모색하기 위한 부대프로그램을 운영한다.

이번 행사에서 초격차 사업 바이오헬스 50여 개의 참가기업들은 기술 소개 및 홍보, 인허가 교육, 국내외 제약바이오기업과의 파트너링, 미국과 영국 등 글로벌 전문 엑셀러레이팅 기관들을 대상으로 한 투자유치 등에 적극 참여한다.

특히 이번 행사에는 최근 세계적인 ‘파머징 시장(pharmerging market)’으로 주목받고 있는 사우디아라비아의 대표 바이오헬스 기업들도 참여, 초격차 기업의 현지 진출 전략과 투자유치 협업을 위한 주제 발표와 파트너링 행사를 진행한다.

KIT에서 주관하는 ‘DIPS 오픈이노베이션 데이’ 행사는 26일 글로벌 제약 전문가인 조호성 박사의 주제 발표로 시작된다. 이날 셀트리온, 삼성바이오에피스, J랩스 등 국내외 제약 바이오 10개 사는 초격차 기업들과의 기술이전을 위한 비즈니스 파트너링에 나선다.

또한 28일 예정된 글로벌 투자유치 프로그램 ‘DIPS 글로벌 IR데이’행사에서는 미국 보스톤 현지 엑셀러레이팅 기관인 Shimbio와 영국 SD&K Holdings 등 국내외 전문 기관들이 글로벌 투자 동향을 발표하고, 국내 바이오 기업의 전략적 투자유치 방안을 논의할 예정이다.

이 밖에도 바이오 분야와 혁신적 기술 융합을 선보이는 ‘AI기술 컨퍼런스’를 비롯해 미국 등 선진국 임상 허가(IND) 교육, 글로벌 전문가의 온ㆍ오프라인 컨설팅과 멘토링도 진행한다.

KIT 중소기업협력실 관계자는 “AI 기술을 활용한 바이오 연구개발과 제조 분야 혁신을 주제로 한 컨퍼런스, 국내 대ㆍ중견 기업과의 협업 생태계 조성, 글로벌 인허가와 사업화에 집중된 프로그램을 마련했다”며 “최근 투자 경색과 같은 어려운 환경에서 개최되는 이번 행사는 국내 바이오 기업의 글로벌 사업화를 위한 실질적인 도전과 기회의 자리가 될 것”이라고 말했다.

한편 KIT는 지난 2022년부터 초격차 사업 바이오헬스분야 기술사업화 주관기관을 맡아, 바이오 의약ㆍ소재 분야 참여기업들을 대상으로 초기 신약후보물질 분석 및 독성시험지원, 글로벌 인허가 컨설팅과 국내외 멘토단 운영, 글로벌 사업화 지원 등의 특화 프로그램을 운영해 오고 있다.