내수 진작·소비 분위기 확산 소상공인 2만9000개사 참여

국내 최대 소비촉진 행사인 동행축제가 9월 한 달간 개최한다.

26일 중소벤처기업부에 따르면 이번 동행축제는 회복세를 보이고 있는 내수 소비를 이어가고, 소비 분위기를 전국적으로 빠르게 확산하기 위해 역대 최대 규모인 온·오프라인 소상공인 2만\9000개사가 참여한다.

다음달 한 달간 진행되는 동행축제에서는 온·오프라인 우수 소상공인 제품 할인전과 함께 상생소비복권 등의 다양한 경품 이벤트가 열린다. 또 문화 행사와 연계한 지역별 행사를 통해 소비 진작 효과를 전국으로 확산시킨다는 계획이다.

우선 온라인 판매전은 지마켓·무신사 등에서 2만6000여 개 제품이 타임딜·단독딜을 통해 최대 30% 할인 판매된다. 아마존·타오바오 등 8개 글로벌 쇼핑몰에서도 국내 소상공인 제품 400개사의 할인 판매를 진행해 우수 소상공인 제품의 해외 진출도 함께 지원한다.

이와 함께 오아시스·그립 등 9개 플랫폼에서 실시간 라이브커머스 방송을 통해 소상공인 제품의 판매와 홍보를 지원하고, 5월 동행축제에서 선정된 동행축제 대표 소상공인 제품인 ‘동행제품100’을 롯데온·쿠팡 특별기획전을 실시한다.

축제 기간동안 전국 144곳에서는 개막식을 시작으로 문화공연·체험행사 등과 연계한 전통시장·야시장·지역축제·소상공인 판매전이 순차적으로 열린다. 인천국제공항 내 판판면세점 4곳과 현대백화점, 행복한백화점 등 중소기업 제품 전용판매장 6곳에서는 700여 개 제품 할인·프로모션 이벤트를 진행한다.

백화점·중소슈퍼 등 유통사도 동행축제에 적극 동참해 소상공인 판로 확대에 힘을 보탠다. 롯데·신세계백화점 등에서 소상공인 제품 특별 판매전이 열리고, 구매 고객 대상 온누리 상품권 증정이벤트도 함께 진행된다. 전국 200개 동네슈퍼는 공동 세일전을 열어 30여 개 품목을 할인 판매한다.

지역 상권의 핵심인 전통시장과 골목상권의 매출 증진을 위한 이벤트도 마련됐다. 상생페이백은 지난해 월평균 카드소비액 대비 올해 9~11월의 소비액이 늘어난 경우 그 증가액의 일부를 돌려주는 ‘상생페이백’이 시행된다. 더불어 ‘상생소비복권’은 전국의 전통시장과 소상공인 매장 등에서 누적 5만원 이상 카드 결제를 할 시 추첨을 통해 총 10억원 상당의 당첨금을 디지털 온누리상품권으로 제공한다.

민간플랫폼도 동행축제와 동참한다. 공영홈쇼핑·엔에스홈쇼핑 등 7개 TV홈쇼핑사에서는 상생기획전을 진행하고 경품 이벤트 및 적립금 추가 지원 등 특별 혜택을 제공한다.

한성숙 중기부 장관은 “국민과 소상공인이 함께 만들어가는 상생의 장인 이번 동행축제가 내수소비 회복세를 더욱 공고히 하는 계기가 됐으면 한다”고 말했다. 유재훈 기자