3일간 배고개둔치 주차장서 다양한 건강 프로그램 운영

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 내달 2일부터 4일까지 배고개 둔치에서 지역주민들의 건강증진을 위한 제16회 시민 건강 체험 마당 을 운영한다.

이번 행사는 시민의 건강 수준 향상과 건강 생활 실천 분위기 확산을 위해 마련됐으며, 시민들이 쉽게 참여할 수 있도록 매일 저녁 7시부터 9시까지 야간에 운영된다.

올해 행사에는 30여 개 기관·단체가 참여해 다양한 프로그램을 선보인다.

체험 마당에는 영주시 의사회, 한의사회, 치과의사회, 약사회, 안경사회, 국민건강보험공단 영주봉화지사, 동국대학교경주병원 심폐소생술센터를 비롯해 지역 대학, 관내 병원, 관계 기관 등이 현장에 나와 시민들에게 다양한 건강 체험의 기회를 제공할 계획이다.

체험 내용으로는 진료 상담, 건강검사, 건강생활 실천, 생활건강,건강문화(문화공연, 플랭크·만보기댄스 선발왕), 야간 걷기 행사 등으로 구성된다.

특히 시민들의 건강증진을 위해 3일 오후 8시에는 야간걷기 행사를 진행해 걷기의 중요성 홍보와 시민들이 일상생활에서 걷기를 실천할 수 있는 계기를 마련한다. 걷기 코스로는 서천둔치 행사장에서 제2가흥교를 돌아오게 된다.

김문수 보건소장은 “시민의 건강수준 향상을 위한 다양한 건강체험 기회를 제공하고자 최선을 다해 준비했다”며“아름다운 서천도 걷고, 건강도 챙기는 시민건강체험마당에서 재충전의 기회를 갖길 바란다”고 말했다