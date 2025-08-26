[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 국립한국해양대학교는 신한은행과 지난 25일 대학본부에서 ‘헤이영캠퍼스 구축 업무협약식’을 개최하고 친환경 스마트 캠퍼스를 구현키로 했다고 밝혔다.

‘헤이영 캠퍼스’는 신한은행이 금융권 최초로 추진하는 MZ 대학생전용 모바일 플랫폼으로 전자신분증, 학사관리, 전자 출결, 시설물 예약 등 대학 생활에 필요한 기능을 하나의 애플리케이션으로 통합했다. 학생들은 이를 통해 다양한 학교생활 정보를 간편하게 관리하고 학교와의 소통을 전보다 원활하게 할 수 있다.

특히 종이 학생증·행정서류 발급 절차를 줄여 자원 절약과 업무 효율화를 지원한다는 점에서 류동근 총장의 ‘친환경 스마트 캠퍼스’ 공약과도 맞닿아 있다는 것이 학교의 설명이다.

이와 함께 학생식당, 편의점, 카페 등을 ‘헤이영존’으로 구성해 학생들이 결제한 금액의 50%를 돌려주는 이벤트와 함께 ▷대학생 초청행사(오피스 투어, 청춘 콘서트 등) ▷헤이영 서포터즈 ▷신규 콘텐츠 기획 및 개발을 제안하는 아이디어톤/해커톤 행사 등도 지원할 예정이다.

양 기관은 시스템 설계 및 구축, 운영 협의 체계 마련, 사용자 피드백 반영 체계 등을 거쳐 단계적으로 서비스를 구축할 계획이다.