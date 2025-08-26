[헤럴드경제=최은지 기자] 의료 인공지능(AI) 기업 루닛은 이탈리아 지방보건국( ASL) 11곳에 AI 암 진단 솔루션을 공급했다고 26일 밝혔다. 11개 ASL이 담당하는 인구는 약 850만명으로, 이는 전체 이탈리아 인구(5890만여명)의 약 14%에 달하는 수치다.

ASL은 이탈리아 내 공공 보건의료 서비스를 지역 단위로 운영하는 핵심 조직으로, 한 개의 ASL은 관할 지역 내 병원, 보건소, 진단센터 등 복수의 의료기관을 통합 관리하며 지역 주민을 대상으로 의료 서비스를 제공한다.

이탈리아에서 루닛 솔루션이 도입된 ASL은 로마 수도권을 포함한 라치오 지역 5곳, 밀라노 대도시권이 속한 롬바르디아 지역 3곳, 베네치아 광역권의 베네토 지역 2곳, 중부 움브리아 지역 1곳 등으로 구성돼 있다. 해당 기관들은 지역 내 다수의 병원과 보건소를 포괄하며 높은 의료수요와 진료량을 처리하는 이탈리아 의료 시스템의 전략적 거점 기관으로 평가받는다.

이번 계약을 통해 루닛은 그간 공급을 진행해온 서유럽, 북유럽, 동유럽에 이어 지중해 연안의 남유럽까지 진출하며 유럽 전역을 아우르는 비즈니스 포트폴리오를 갖추게 됐다.

도입 제품은 ‘루닛 인사이트 CXR’과 ‘루닛 인사이트 MMG’ 등 AI 영상진단 솔루션 2종으로, 현재 해당 ASL의 영상진단 시스템에 통합돼 실제 진료 현장에서 암 진단을 지원하고 있다. 특히 공공의료 중심의 국가 보건 체계를 운영하는 이탈리아에서 루닛 솔루션이 국가 의료 인프라에 실질적으로 적용됐다는 점에서 상징적 의미가 크다.

이번 공급은 루닛이 현지 영상진단기기 유통 파트너사들과 파트너십을 맺고 입찰부터 솔루션 납품까지 전 과정을 안정적으로 수행한 결과다. 루닛은 이러한 파트너 협력 방식의 판매와 직접 판매를 병행하는 전략으로, 유럽 B2G(기업-정부간 거래) 의료 시장에서의 입지를 더욱 강화해간다는 방침이다.

서범석 루닛 대표는 “루닛은 현재 유럽에서 가장 빠르게 공공의료 영역을 점유하고 있는 기업 중 하나로, 앞으로도 더 많은 국가에서 보편적 의료 접근성을 높이는 데 기여해 나가겠다”며 “북유럽부터 남유럽까지 전 지역을 아우르는 성과를 기반으로, 글로벌 의료AI 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 해 나가겠다”고 말했다.

루닛은 올 연말까지 이탈리아 중부와 북부 지역 내 5개 ASL과의 추가 계약을 예상하고 있다. 이들 계약까지 포함할 경우, 루닛의 AI 암 진단 솔루션이 커버할 인구는 약 1230만명에 이를 전망이며, 이는 이탈리아 전체 인구의 약 20%에 해당하는 수준이다.