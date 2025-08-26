제이에스티나(5.34%), 아난티(0.79%) 등 남북 관계 개선 기대감 영향 한화오션(-3.92%), HD한국조선해양(-4.28%)

[헤럴드경제=유동현 기자] 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 정상회담에서 협력 논의가 오간 조선주와 남북경협주 희비가 26일 장 초반 엇갈리고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 45분 제이에스티나 주가는 5.34% 오른 4340원에 거래됐다. 제이에스티나는 과거 개성공단 내 협력업체를 통해 손목시계를 생산·납품해 남북경협 테마주로 분류된다.

과거 개성공단 입주사로 시장에서 대표적인 남북 경협 관련 종목으로 꼽히는 좋은사람들은 0.4% 오름세다. 다른 경협주인 아난티도 0.79% 올랐다.

남북 관계 개선 기대감에 투자심리가 몰린 것으로 풀이된다. 25일(현지시간) 백악관에서 열린 한미 정상회담에서 이 대통령은 “가급적 전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에도 평화를 만들어달라”며 “김정은(북한 국무위원장)도 만나시고, 북한에 트럼프월드도 하나 지어서 저도 거기서 골프도 칠 수 있게 해주시고 세계사적인 평화의 메이커 역할을 꼭 해주시길 기대한다”고 했다.

그러면서 “저의 관여로 남북 관계가 잘 개선되기는 쉽지 않은 상태인데, 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물은 트럼프 대통령”이라며 “대통령께서 ‘피스메이커’를 하시면 저는 ‘페이스메이커’로 열심히 지원하겠다”고 했다.

트럼프 대통령은 “저는 김정은 위원장과 굉장히 좋은 관계를 갖고 있다. 제가 보기에는 이재명 대통령께서 한국의 어느 지도자보다도 북한의 좀 더 문제를 해결하고자 하는 의지가 있는 그러한 대통령이라고 생각한다”고 덧붙였다.

반면 조선주는 전반적으로 하락세를 보이고 있다. 한화오션(-3.92%), HD현대중공업(-3.39%), HD한국조선해양(-4.28%) 등은 내림세다. 그러나 삼성중공업(0.35%)은 소폭 오르고 있다.

조선과 남북 관계 협력은 모두 전날(현지시간) 백악관에서 진행된 한미 정상 회담에서 언급됐으나, 조선의 경우 앞선 관세 협상 때부터 수혜주로 꼽혀온 영향에 이번 회담에 따른 상승 동력을 찾지 못한 것으로 보인다.

특히 이날 코스피가 별다른 힘을 내지 못하고 있다는 점도 조선 관련 종목의 주가에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

다만 삼성중공업은 비거 마린 그룹(Vigor Marine Group)과 미국 해군의 지원함 유지·보수·운영(MRO)과 조선소 현대화 및 선박 공동 건조 등 전략적 파트너십을 구축하는 양해각서(MOU)를 체결했다는 뉴스가 전해지며 오르고 있다.

남북 경협주는 트럼프 대통령이 북한 김정은 국무위원장과의 북미 정상 회담을 조속히 추진하겠다는 뜻을 여러 차례 내비친 데 따라 상승하고 있다.