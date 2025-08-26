[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자, 강문규 기자] “좋은 펜(nice pen)입니다. 괜찮으시면 제가 사용하겠습니다.”(도널드 트럼프 미국 대통령)

“영광이죠. 대통령님이 하시는 사인에 아주 잘 어울릴 겁니다.”(이재명 대통령)

이 대통령은 25일(현지시간) 한미정상회담 직전 백악관 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 즉석에서 선물했다. 이날 낮 12시 32분께 백악관 웨스트윙(서관)에 도착한 이 대통령은 트럼프 대통령 안내로 방명록을 작성했다. 회담 장소인 오벌오피스(집무실)에 입장하기 전이다. 이 대통령은 다소 두꺼운 두께의 갈색빛 펜으로 방명록을 적어 내려갔다.

트럼프 대통령은 이 대통령에게 다가와 “아주 아름답게 쓰셨다. 한국어가 배우기 어려운 언어 아니냐”며 “영어와 한국어 중에 정확성에 있어서 어느 언어가 낫느냐”고 물었다. 이 대통령은 “컴퓨터가 쓰기에는 한국어가 조금 낫고, 말하기에는 영어가 나은 것 같다”라고 답했다.

트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록 옆에 놓아둔 펜에 관심을 보이며 “펜은 대통령님의 것이냐”라고 물었고, 이 대통령은 “네, 제가 갖고 있는 펜”이라고 했다. 그러자 이 대통령의 펜을 들고 “좋다(nice)”를 연발하던 트럼프 대통령은 “도로 가져가실 것이냐. 난 그 펜이 좋다(I like it). 두께가 매우 아름답다. 어디서 만든 것이냐”라고 거듭 관심을 표했다.

이 대통령은 웃으며 “한국 것”이라고 답하고 양손을 들어 보이며 가져가도 좋다는 의미의 제스처를 취했고, 현장에 배석한 관계자들의 웃음소리가 이어졌다. 트럼프 대통령이 자신이 펜을 사용해도 되느냐고 말하자, 이 대통령은 “영광”이라며 “대통령이 하시는 아주 어려운 사인에 유용할 것”이라고 응했다.

트럼프 대통령은 이에 펜을 들어 주변에 보여주며 “실제로 사용하지는 않겠지만 선물을 아주 영광스럽고 소중하게 간직하겠다”고 말했다. 트럼프 대통령은 이 대통령에게 “떠나시기 전에 선물을 드리겠다”며 “잊어버리지 않게 도와달라. 나가느라 바빠서 잊어버릴 수 있다”고 말하기도 했다.

한편 이 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담은 약 2시간 20분간 이어졌다. 이대통령은 이날 낮 12시 32분께 백악관에 도착해 방명록을 작성했고, 낮 12시 42분부터 오후 1시 36분까지 백악관 오벌오피스(집무실)에서 약 54분간 언론에 공개된 상태로 회담했다. 이어 비공개로 전환, 캐비닛룸에서 확대 회담을 가진 뒤 업무오찬까지 이어지면서 오후 3시 1분까지 총 2시간 20분가량 회담이 진행됐다.

앞서 대통령실은 양 정상의 회담이 총 2시간가량 열릴 것이라고 밝혔는데, 실제로는 이보다 20분가량 길었던 셈이다. 이 대통령은 오후 3시 18분께 백악관을 나섰고, 도착했을 때와 달리 트럼프 대통령이 직접 배웅하지는 않았다.