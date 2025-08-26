김진태 지사 “평소에도 전통시장 찾아 지역 상권에 활력 불어넣겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도가 민생경제에 활력을 불어넣기 위해, 그동안 명절 위주로 추진되던 전통시장 장보기 캠페인을 9월부터 매월 정례적으로 실시한다.

26일 도에 따르면 9월부터 12월까지 도청 전 직원이 매월 전통시장 장보기에 나서고, 매주 수요일 구내식당 휴무일에는 골목상권에서 외식을 하는 ‘골목식당 가는 날(수요 골목외식회)’을 운영한다. 또한 공무원교육원 교육과정과 연계한 전통시장 방문 프로그램도 함께 추진한다.

이번 캠페인은 도내 전통시장 63개와 골목형상점가 11개 등 영세 점포를 대상으로 진행되며, 도는 시·군, 공공기관, 금융기관, 기업체, 경제인 단체 등과 협력해 참여 범위를 지속 확대해 나갈 계획이다.

김진태 도지사는 “명절 때마다 직원들이 나서지만 ‘평소에도 와달라’는 상인분들의 이야기를 종종 듣곤 한다”며, “앞으로 모든 실국에서 평소에도 전통시장을 찾아 장을 보며 지역 상권에 활력을 불어넣겠다”고 전했다.