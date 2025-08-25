연준 이사진 7명 중 4명 ‘트럼프파’ 재편 가능성 트럼프, 이사자격 문제 삼았지만…숨은 의도는 ‘연준 지배’

[헤럴드경제=정목희 기자] 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 지난 주말 잭슨홀 미팅에서 고용 위험을 우려해 9월 금리인하를 시사했지만, 도널드 트럼프 미국 대통령은 조 바이든 행정부 당시 임명된 리사 쿡 연준 이사에 사임해야 한다고 주장하며 장악 의지를 더욱 노골화하고 있다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 25일 트럼프 대통령의 관심이 단기 금리 인하보다는 연준 자체 권력 장악에 있다고 진단했다. 트럼프 대통령은 내년 5월 만료인 파월 의장 임기를 앞당겨 후임을 지명하는 ‘그림자 의장안’을 검토하는 한편, 이사직 공석에 측근을 임명하고, 일부 이사에겐 사퇴 압박을 가하고 있다.

파월 흔들기 대신 이사진 교체?…전략 바꾼 트럼프

온갖 압박과 수모에도 꿈쩍 않는 파월 의장을 직접 겨냥하기보단 연준이사회 전체로 타깃을 바꿔 금리 인하를 도모하기로 전략을 바꾼 것으로 보인다.

이러한 분열 공작이 성공하면, 파월 의장이 이사직에 남아 저항하더라도 트럼프 측 인사가 다수를 차지하게 된다. 나아가 트럼프 대통령은 연방준비은행(연은) 총재의 재임 승인 권한을 활용해 정권에 비판적인 인사의 연임을 차단하는 등 중앙은행 독립성을 훼손할 위험도 제기된다.

연준 이사회 어떻게 구성되나

미국 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 상시 의결권을 가진 연준 이사는 의장 포함 7명이며 여기에 지역 연은 총재 5명까지 총 12명이 금리를 결정한다. 현재 연준 이사 7명 중 2명은 트럼프 대통령이 임명했다.

그간 FOMC 회의에서 연준 이사들은 연준 의장의 견해를 좇아 투표권을 행사했으나 이미 지난달 회의에서 이례적으로 ‘반대표’가 나왔다. 연준내 균열이 본격화한 것이다.

크리스토퍼 월러 연준 이사와 미셸 보우먼 연준 감독 담당 부의장이 금리 동결에 반대표를 던졌는데, 두 사람 모두 트럼프 행정부 1기 당시 임명된 인사다.

보우먼 이사는 지난 6월 트럼프 대통령이 연준 금융 담당 부의장으로 임명했으며, 내년 연준 의장 임기가 끝나는 파월 의장의 후임으로 거론되는 후보자 중 한 명이다.

트럼프 “쿡 이사 사퇴하라…안 되면 해임도”

트럼프 대통령은 연준 이사의 자격 문제를 거론하며 연준에 자기 사람을 심기 위한 움직임도 보이고 있다. 그는 지난 22일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 “리사 쿡 (연준) 이사가 사임하지 않으면 내가 해임할 것”이라고 밝혔다. 금리 인하를 시사한 파월 의장의 연설 이후 트럼프 대통령의 첫 반응인 셈이다. 트럼프 대통령과 측근들은 쿡 이사가 주택담보대출을 받는 과정에서 문서를 위조했다며 사임을 압박하고 있다. 당초 금리 인하 압박을 위한 정치적 제스처란 시각도 있었지만 트럼프 대통령은 이를 밀어붙일 태세다.

쿡 이사는 2021년 미시간주와 조지아주 부동산에 대해 잇따라 주담대를 받았는데 실거주가 아님에도 실거주용이라고 은행을 속여 좋은 조건으로 대출을 받았다는 것이 의혹의 핵심이다.

쿡 이사는 조 바이든 전 대통령이 임명한 인물로, 최초의 흑인 여성 연준 이사다. 임기는 2038년까지며 FOMC에 당연직으로 참여한다. 쿡 이사는 “물러날 생각이 없다”고 정면 대응에 나섰지만, 트럼프 대통령은 그를 해고하는 방안도 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

쿡 이사가 물러나면 7명의 연준 이사 중 과반인 4명이 금리 인하파로 채워져 연준 역학 구조가 바뀐다. 기존 금리 인하파는 보우먼 연준 부의장, 월러 이사와 지난 7월 사퇴 의사를 밝힌 아드리아나 쿠글러 이사의 후임자로 지명한 스티브 미란 백악관 국가경제자문위원장 등이다.

트럼프는 연준에 줄기차게 금리 인하를 요구하고 있지만 연준은 올해 7월까지 금리를 인하하지 않았다. 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장이 “관세 정책으로 인한 인플레이션 우려” 등을 이유로 금리 인하를 하지 않자 파월을 비판하며 해임하겠다고 위협하기도 했다.

뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프가 모든 정부 수단을 동원해 통화 정책에 영향을 미치려는 의지를 다시 한 번 드러내는 것으로, 전문가들은 연준의 독립성을 방해하는 것이 재앙적인 결과를 초래할 수 있다고 오랫동안 경고해 왔다”고 짚었다.