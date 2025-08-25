[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 온라인동영상서비스(OTT) 시장에서 존재감을 잃어 가던 애플TV(apple TV)가 국민 축구 영웅 ‘손흥민’을 내세우며 반전을 꾀하고 있다. 최근 메이저리그사커(MLS)로 적을 옮긴 손 선수 경기 중계에 나서면서다.

25일 업계에 따르면 애플TV 구독 서비스 ‘MLS 시즌 패스’가 이달 31일 손흥민 선수 LAFC 홈 데뷔전을 독점 중계한다. 손 선수는 세계 최고 리그인 잉글리시프리미어리그(EPL)에서 독보적인 커리어를 쌓은 후, 최근 MLS LAFC로 이적했다.

그는 토트넘 올해의 선수 2회, PFA 올해의 팀 선정, UEFA 유로파리그 우승 등 EPL에서 지난 10년 간 굵직한 발자취를 남겼다. 국가대표팀에서는 월드컵 본선 3회 출전, A매치 130경기 이상 출전 및 A매치 역대 3위 득점 기록 등을 보유 중이다.

국내 OTT 시장에서 존재감이 미미한 애플TV가 손 선수 경기 중계를 계기로 반전을 노리는 것으로 풀이된다.

최근 애플TV는 국내 OTT 시장에서 점유율 집계조차 되지 않는 등 어려움을 겪고 있다.

실제로 국내 OTT 시장이 꾸준한 성장세를 보이는 것과 달리 애플TV 추락은 전례를 찾아볼 수 없을 정도다. 와이즈앱에 따르면 올해 6월 기준 주요 OTT 서비스 앱 합산 월간 이용자 수(MAU)는 2089만명이었다. 3년 전 같은 시기 1728만명 대비 ‘약 360만명(21%)’ 증가한 수치다.

같은 기간 점유율은 넷플릭스(40%), 쿠팡플레이(21%), 티빙(17%), 웨이브(7%), 디즈니플러스(6%), 유플러스모바일TV(3%), 라프텔(3%), 왓챠(2%), 스포티비 나우(1%) 등으로 집계됐다.

그럼에도 애플TV는 여기에 포함조차 되지 않았다. 애플TV 최근 3개월 MAU(안드로이드 기준)는 ‘1만명’에도 채 미치지 않는 상황이다.

이런 가운데 손 선수 경기 중계 등으로 애플TV 앱 구독 서비스 활성화를 도모하는 것으로 노리는 것으로 보인다.

애플TV는 “MLS 시즌 패스를 통해 팬들은 끊김이 없이 한 곳에서 모든 MLS 경기를 시청하고 다양한 독점 콘텐츠와 깊이 있는 보도 및 분석을 담은 콘텐츠를 즐길 수 있다”며 “MLS 시즌 패스는 애플 기기뿐만 아니라 안드로이드 기기, 스마트TV, 스트리밍 기기, 셋톱박스, 게임 콘솔, 웹브라우저를 통해 애플TV 앱에서 이용할 수 있다”고 밝혔다.