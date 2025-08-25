‘자본시장 거래 안전성 제고’ 워크숍 서재완 부원장보 증권사에 ‘총력 대응’ 주문

[헤럴드경제=유동현 기자] 금융감독원이 ‘자본시장 거래 안전성 제고’ 워크숍 개최, 자본시장 내 전산사고에 대한 총력 대응을 주문했다고 25일 밝혔다.

이날 개최된 워크숍은 자본지상 내 전산사고로 인한 투자자 피해 예방과 시장 불안·불신을 해소하기 위해 마련됐다. 행사엔 금융감독원을 비롯해 증권사 담당 임직원, 금융투자협회 등 유관기관 관계자 등 약 150명이 참석했다.

서재완 금융감독원 부원장보는 모두발언을 통해 “반복되는 전산사고는 투자자 보호 실패, 증권사 평판 리스크 확대, 자본시장 불신을 초래하는 매우 엄중한 사안”이라며 “거래 안전성 확보를 위한 최고경영자(CEO) 등 경영진의 각별한 관심과 함께 전사적 차원의 총력 대응이 필요하다”고 했다. 이어 “사고가 반복되지 않도록 보다 강화된 IT 내부 통제 체계 구축과 운영을 통해 전산 사고를 미연에 방지할 수 있도록 노력해야 한다”며 업계와 당국간 유기적 협업 필요성을 강조했다.

최근 5년간(2020~2024년) 증권사에서 총 429건의 사고가 발생했고, 매년 발생건수는 증가 추세다. 연도별로 봤을 때 지난 2020년 66건에서 지난해 100건으로 급증했다.

같은 기간 금융권 전자금융사고 피해액(294억6000만원)의 89%(262억5000만원)는 금융투자부문이 차지했다. 특히 올해 상반기에는 58건의 전산사고가 발생해 투자자 불안이 고조됐다. 자기자본 상위 10개사에서 주로 발생했다.

워크숍에서는 ▷대규모 전산장애 ▷IT내부통제 미흡 ▷고위험군(온라인·리테일 중심 증권사) ▷사고예방·비상대응 미흡 ▷신용정보 보호 ▷전금법 미적용 회사 등 전산장애 주요 요인을 선정했다. 이를 토대로 리스크 그룹과 요인별로 맞춤형 대응수단(Policy Mix)을 적용해 전자금융사고 예방·통제 및 적시대응 실효성 제고 계획을 논의했다.

KB·메리츠증권은 IT내부통제 개선 및 전산장애 감축·예방 대책 사례를 공유하고, 금융보안원은 정보보안 사고사례 및 유의사항을 전했다.

금감원 측은 “주요 리스크 요인, 위규 및 모범사례, 종합 대응방향 등에 대한 논의와 이해도 제고를 통해 자본시장 내 거래 안전성과 금융투자업계의 관련 역량 강화에 기여할 것으로 기대한다”고 했다.