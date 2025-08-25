대출규제후 거래↓ 자녀증여 최고 강남3구중심 확산, 절세효과 기대

“10평대 작은 아파트를 자녀에게 증여하려고 합니다. 이미 현금을 증여해 미성년자 공제한도인 2000만원을 초과한 상탠데요. 증여세가 얼마나 나올까요?(네이버카페 ‘부동산스터디’)”

‘6·27 대출규제’ 이후 서울의 아파트 거래량이 감소세를 보이는 가운데 미성년자에 대한 상속 건수가 지난달 올해 중 최고치를 기록한 것으로 나타났다. ‘똘똘한 한 채’를 매도하기보단 가족에게 증여하는 게 자산관리에 더 유리하다고 판단한 데 따른 것이다.

25일 법원 등기정보광장에 따르면 지난 7월 서울시의 미성년자(0~18세) 소유권이전등기(상속) 신청자 수는 87명을 기록했다. 이는 올해 들어 최고치에 해당하며, 지난 1월(25명)과 비교하면 3배가 넘는 숫자다.

미성년자의 상속 신청 수는 ▷1월 25명 ▷2월 67명 ▷3월 19명 등 등락세를 보였다. 그러다 조기 대선이 가시화되기 시작한 ▷4월 40명으로 급등하더니, ▷5월 50명 ▷6월 36명을 기록했다.

6·27 대출규제로 인해 고가 아파트에 대한 매도의 제약이 생기면서, 증여를 선택하는 고액 자산가들이 많아진 것으로 풀이된다. 아파트 가격이 상대적으로 낮아지는 ‘조정 장세’에서 증여를 할 경우 상대적으로 절세 효과를 볼 수 있다는 판단도 깔렸다.

남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “강남3구(강남·서초·송파구)나 용산같이 장기적으로 수요가 탄탄한 지역의 경우 충분한 투자 가치가 있다고 판단하는 것”이라며 “단순 매도를 하는 것보다 증여를 하는 게 자산가들 입장에서 더 합리적인 선택”이라고 설명했다.

미성년자의 경우 법률행위를 할 수 없기 때문에, 상속받는 부동산을 매도하거나 임대하려면 반드시 법정대리인의 대리가 필요하다. 다만 성인이 될 때까지 필요한 생활비에 해당하는 금액만큼 상속세를 공제받을 수 있어 유리한 측면도 있다는 게 전문가 분석이다. 실제 미성년자뿐 아니라 최근 서울에선 토지와 건물뿐 아니라 아파트를 증여하는 게 하나의 트렌드로 자리잡고 있다. 한국부동산원 아파트 거래현황에 따르면 강남 3구(강남·서초·송파구)의 지난 1~6월 증여 동(호)수는 997호로, 지난해(476호) 대비 두 배 이상 늘었다.

지역별로 살펴보면 서초구가 같은 기간 178건에서 630건으로 세 배 넘게 증가했다. 강남구도 146건에서 200건으로 늘었으며, 송파구도 152건에서 167건으로 소폭 증가했다.

정부가 당장 부동산 세제 개편에 나서지 않더라도 장기적으로 고가 아파트 보유세가 증가할 가능성이 높은 만큼 증여 트렌드가 계속 이어질 것으로 보인다.

남 연구원은 “다주택자의 경우 보유세가 어마어마하게 많이 든다”며 “증여를 통해 세금도 줄이고, 좋은 우량 자산도 오래 오래 보유하는 ‘일타 이피’ 효과를 누릴 수 있다”고 분석했다. 홍승희 기자