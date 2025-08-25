작년 1월 시작…1년 7개월만에 하반기 프로그램 업그레이드 ‘조용필 콘서트’ 초청 등 진행

SK텔레콤이 장기 고객 혜택 프로그램 ‘스페셜T’의 참여 고객이 20만명을 돌파한 것을 기념, 고객 혜택 업그레이드에 나선다.

SKT는 ‘스페셜T’가 1년 7개월 만에 누적 참여 20만명을 돌파했다고 25일 밝혔다. 스페셜T는 SKT가 장기 고객 대상 차별화된 혜택을 제공하기 위해 지난해 1월 선보인 프로그램이다.

주요 이벤트로는 10년 이상 우수 고객 대상 ▷공연·전시 최대 60% 할인 ▷봄·가을 시즌 에버랜드 포레스트캠프 숲캉스 개최 ▷ICT 체험관 티움(T.um) 관람 ▷프로농구 SK나이츠 홈경기 관람 등이 있다. 5년 이상 고객에게는 이용 연수만큼 데이터를 추가 지급하고 30년 이상 고객에게는 가입 요금제 상관없이 T멤버십 VIP 등급을 부여한다.

NOL티켓과 제휴해 매월 인기 공연과 전시를 최대 50%까지 파격 할인해주는 이벤트는 월 평균 이용자가 4000명을 넘어섰다. 지난 해에는 ‘레미제라블’ ‘노트르담 드 파리’ 등 총 124개 작품에 할인 혜택을 제공했다. 올해도 뮤지컬, 전시, 연극, 콘서트에 걸쳐 총 46개 작품에 할인을 제공했다.

SKT타워의 미래기술 체험관 티움 관람은 지금까지 총 115회 진행됐다. 최고 경쟁률이 850대 1을 기록하기도 했다. SK나이츠의 잠실 홈경기 초청 이벤트는 장기 우수 고객만을 위한 전용 좌석을 확보하고 SK나이츠 굿즈샵 쿠폰도 제공했다.

SKT는 하반기에 진행될 ‘스페셜T 프로그램’을 더욱 업그레이드 한다. 우선 다음달 6일 개최되는 ‘조용필, 이 순간을 영원히’ 콘서트에 장기고객 400명 초청 이벤트를 진행한다. SKT는 400석을 확보하고 이벤트에 응모한 10년 이상 장기 고객에게 추첨을 통해 제공할 예정이다. 조용필 콘서트 관람은 오는 27일 정오까지 SKT 스페셜T 홈페이지에서 신청할 수 있다. 200명을 추첨해 1인당 티켓 2매를 제공한다. 당첨자는 오는 27일 오후에 발표하며, 가족에 한해 티켓 양도가 가능하다. 박세정 기자