[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이걸 8만 5000원에 누가 사?”

‘최악의 실패작’이라는 혹평을 받으면 시장에서 퇴출된 아이폰 친환경 케이스(파인우븐 소재 케이스)가 또 다시 나온다.

가죽을 대신할 친환경 케이스는 애플이 야심차게 선보인 작품이다. 하지만 8만원이 넘는 비싼 가격에다, 긁힘에 취약해 내구성에 대한 논란이 컸다. 애플스토어 직원들조차 타사 케이스 구매를 권유했을 정도.

블룸버그 통신은 “애플 최대 망작”이라며 “친환경을 위한 애플의 고상한 노력이 최악의 상황이 될 위기에 처했다”고 직격했다. 결국 애플이 친환경 케이스 판매를 중단했다.

가죽을 대신할 소재로 내세운 아이폰 친환경 파인우븐 케이스는 보기에도 지저분해 보인다는 지적이 많았다. 그렇다고 보호력이 뛰어난 것도 아니었다. 다른 케이스를 사는 게 낫다는 평가가 많았다.

비싼 가격 또한 문제로 꼽힌다. 한화로 8만5000원이다.

애플 전문 블로거들 조차 “애플이 만든 최악의 액세서리이며 버려야 할 것 같다”라고 평가했다.

앞서 애플은 아이폰 닦는 천을 국내에서 2만 8000원에 팔아, 비난을 받기도 했다. 아이폰 마니아들 조차 “과연 저 돈 주고 천을 사는 사람이 있겠느냐”, “차라리 안경점에서 공짜로 주는 안경닦이 천을 쓰겠다” “차라리 돈으로 닦겠다”며 조롱했다.

그럼에도 애플은 다음달 아이폰17 시리즈 출시와 함께 가죽 대체 케이스를 다시 출시할 예정이다.

해외 IT매체들은 과거 논란이 돼 단종됐던 파인우븐 케이스에 이어 가죽을 대체하는 새로운 소재 케이스를 애플이 선보일 것이라고 전했다. 관련 사진을 공개하며 새 케이스는 ▲그린 ▲오렌지 ▲블루 ▲퍼플 색상으로 출시될 예정이라고 밝혔다.

새로운 아이폰 케이스는 단종된 파인우븐 케이스에 비해 긁힘과 일상적인 마모에 대한 내구성이 강화됐다는 설명이다. 고무처럼 부드럽고 그립감이 좋은 질감이 특징이다. 비싼 가격으로 이용자들의 불만이 많은 아이폰의 새로운 케이스가 어떤 평가를 받을지 주목된다.