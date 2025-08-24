[헤럴드경제=채상우 기자] 60대 이상 범죄 피의자 수가 처음으로 20대를 넘어선 것으로 조사됐다.

24일 경찰청이 발간한 ‘2024 범죄통계’에 따르면, 지난해 전체 범죄 피의자(127만3482명) 중 연령대가 61살 이상인 비율은 18.8%(23만8882건)로 19~30살의 비율(18.3%·23만2924건)보다 많았다.

2014년 8.8%였던 60대 이상 범죄 피의자 비율은 10년 새 2배 넘게 증가했다. 반면, 20대·40대·50대 범죄 피의자의 비율은 전반적으로 감소한 것으로 집계됐다.

은퇴 연령인 60대가 경제적 압박과 심리적 불안에 직면한 결과 범죄율이 증가한 것으로 분석됐다. 실제 생계형 범죄가 많은 절도의 경우 60대 이상 비중(33.9%)이 모든 연령대 통틀어 가장 많았다.

또한, 60대 이상도 완력에서 청년층 못지 않은 것은 간력 범죄가 증가한 요인으로 꼽혔다. 지난해 검거된 살인 피의자 276명 중 60대 이상은 23.2%(64명)로 전체 연령대 중 가장 비율이 높았다. 법무부가 발간한 ‘2025 교정통계연보’를 보면, 살인죄로 형이 확정돼 수감 중인 65살 이상 노인의 수는 2017년 346명에서 지난해 588명으로 늘어났다.

실제 지난달 인천 송도에서 60대 남성이 사제 총기로 30대 아들을 살해한 사건이 있었다. 지난해에는 초등학교 저학년의 어린 여학생을 유인해 성폭행한 60대가 경찰에 붙잡히기도 했다.

이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “100세 시대에, 60대지만 물리력으로만 봐서 사실상 40살이라고 봐도 될 만한 사람도 많이 있으니 완력을 사용해야 하는 절도, 폭력, 살인이 더 용이해진 측면이 있다”고 진단했다.