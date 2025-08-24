NHK 등 주요 매체, 日총리 보좌관 인용 “李대통령 방미·일한 협력 중요” 강조

[헤럴드경제=김성우 기자] 이시바 시게루 일본 총리가 23일 도쿄 한일 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령 대면 경험을 이재명 대통령과 공유한 것으로 확인됐다.

NHK에 따르면 이시바 총리 측근인 나가시마 아키히사 총리 보좌관은 24일 오전 취재진과 만나 전날 한일 정상회담에 대해 “좋은 분위기였다”며 이같이 설명했다.

이시바 총리는 올해 2월 미국을 방문해 트럼프 대통령과 회담했고, 6월에도 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 트럼프 대통령과 만나 이야기를 나눈 바 있다. 이 대통령은 일본 방문 후 미국으로 가서 트럼프 대통령과 첫 정상회담을 하는 만큼, 향후 협상에 긍정적으로 영향을 미칠 수 있는 대목이다.

이와 관련해 위성락 국가안보실장도 브리핑에서 “양 정상은 소인수 회담의 상당 시간을 대미 관계, 관세 협상 등에 할애했다”며 “이시바 총리가 (미일 정상회담) 경험이나 그동안 느낀 점을 도움말 형태로 이야기하는 방식이었다”고 강조헀다.

나가시마 보좌관은 “미국이 보호주의와 고립주의에 빠질지 모르는 매우 미묘한 시기인 만큼 (트럼프 대통령 관심을) 인도·태평양과 동아시아에 묶어 둔다는 의미에서 이 대통령의 이번 미국 방문과 일한 협력은 중요하다”고 설명했다.

이어 “어제 정상회담과 만찬, 오늘 일한의원연맹과 이 대통령 면담은 하나로 연결돼 있어 (한일 협력) 흐름을 가속하는 데 일조한 듯하다”고 전했다.

일한의원연맹 간사장인 나가시마 보좌관은 이 대통령이 취임하고 단기간에 일본을 방문해 좋은 흐름이 생기고 있다면서 “(일본) 정부 노력과 일한의원연맹 활동을 통해 선순환을 활발히 하고자 한다”고 했다. 이 대통령과 일한의원연맹 면담에서 연맹 회장인 스가 요시히데 전 총리는 “관광을 비롯한 풀뿌리 교류부터 일한 관계를 쌓아 올리고자 한다”고 했다.

스가 전 총리는 한일의원연맹과 합동 총회가 11월 한국에서 열리면 이때 이 대통령을 다시 만나고 싶다는 입장이다.