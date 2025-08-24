쌍용차 손배소 시민 성금에서 출발…입법 추진 끝내 결실 노동계 “손배 폭탄 막았다” 환영 vs 경영계 “노사 갈등 격화” 우려

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 2·3조 개정안, 일명 ‘노란봉투법’이 24일 국회 본회의를 통과했다. 발의 10년 만에 노동계의 숙원이 현실화된 것으로, 오는 6개월의 유예기간을 거쳐 시행에 들어간다.

노란봉투법은 하도급 노동자에 대한 원청 책임을 강화하고 쟁의행위 범위를 확대하는 동시에 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용을 골자로 한다.

노동계는 노조에 대한 ‘손배 폭탄’을 막고 하청 노동자를 보호하는 장치라 평가하는 반면, 경영계는 “불법 파업을 조장하고 기업 활동을 위축시킬 것”이라며 반대해왔다.

쌍용차 사태에서 입법까지 10년

노란봉투법의 뿌리는 2014년 법원이 쌍용차 파업 노동자들에게 47억원 손해배상 판결을 내린 데서 비롯됐다. 한 시민이 노동자들을 돕겠다며 4만7000원을 노란 봉투에 담아 언론사에 보냈고, 이는 ‘10만명이 4만7000원씩 모아 47억원을 갚자’는 성금 캠페인으로 확산됐다. 당시 모금액은 14억7000만원에 달했다.

이 운동은 입법 추진으로 이어져 2015년 당시 새정치민주연합이 법안을 발의했지만 논의는 번번이 무산됐다. 2022년 대우조선해양 하청노동자들이 470억원대 손해배상 청구를 당하면서 다시 불씨가 살아났다. 2023년 11월 국회를 통과했으나 윤석열 전 대통령의 거부권으로 좌절됐고, 지난해 9월 재표결에서도 부결돼 자동 폐기됐다.

이재명 정부 들어 ‘재추진’…경영계 반발에도 관철

이재명 정부 출범 후 여당 주도로 법안이 다시 발의되면서 속도를 냈다. 국민의힘은 “산업현장 혼란을 키운다”며 필리버스터(무제한 토론)로 맞섰지만, 민주당은 종결 동의안을 제출해 표결에 부쳤고 결국 본회의 문턱을 넘었다.

법 시행을 앞두고 노동계는 “20년 가까이 이어져 온 손배소 남용의 악순환을 끊었다”고 평가하고 있다. 반면 경영계는 “노사 갈등 격화와 경제 충격이 불가피하다”며 우려의 목소리를 높였다.

고용노동부는 법 시행까지 남은 6개월 동안 세부 지침과 매뉴얼을 마련해 현장의 불확실성을 최소화한다는 방침이다.