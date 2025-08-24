[헤럴드경제=함영훈 기자] 한진관광이 창립 64주년을 맞았다. 1961년 창립 이후 부모 세대의 신혼여행, 1980년대 최초 해외 패키지여행, 현세대 명랑톡톡 여행 까지 다양한 여행의 순간을 함께해온 한진관광은 이번 64주년 기념일을 맞아 온라인과 오프라인을 아우르는 고객 감사 프로모션을 마련했다고 밝혔다.

1980-90년대 추억을 소환하는 한자체, 아날로그 방식의 이벤트 등으로 구현한 레트로 컨셉을 테마로 중장년층에게는 향수를, 젊은 세대에게는 호기심과 신선함을 전달할 예정이다 .

온라인 프로모션으로는 한진관광 홈페이지에서 8월 22일부터 31일까지 ‘64주년 창립 기념 고객 감사 大잔치’라는 이름으로 특가 상품, 레트로 상품 판매 및 경품 이벤트를 운영한다. 기간 내 특별 할인을 적용한 대표 여행 상품이 판매 되며, 1980년대 감성을 되살린 한정판 레트로 상품도 선보인다. 또한 낱말 찾기 퀴즈 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 스페인 전세기 항공권, 태국 푸껫 항공권, 창립 64주년 기념 수건, 멤버십 포인트 6,400포인트 등 다양한 경품을 제공한다. 해당 이벤트는 한진관광 멤버십 회원을 대상으로 한다.

오프라인 신문광고에서는 오는 8월 31일까지 세로형과 가로형 광고를 통해 각각 QR 참여 이벤트와 엽서 낱말 퀴즈 이벤트가 진행된다. 세로형 광고는 QR을 통한 숨은 80년대 상품 찾기 퀴즈로, 가로형 광고는 엽서 응모를 통한 낱말 퀴즈 참여 방식으로 진행된다. 참여 고객에게는 추첨을 통해 푸껫 에어텔, 푸껫 항공권이 증정되며, 모든 참여자들은 창립 64주년 기념 수건을 받을 수 있다.

한진관광 관계자는 “단순한 창립 기념 이벤트를 넘어, 고객 각자의 여행 추억과 시대의 감성을 함께 떠올릴 수 있도록 기획했다”며 “한자체와 복고체 광고, 아날로그 방식의 이벤트 등은 한진관광이 함께 걸어온 시간의 무게와 고객과의 동행을 표현한 장치”라고 밝혔다.

한편, 한진관광은 최근 ‘The 비즈팩’, ‘The 로코팩’, ‘테마여행’ 등의 상품 다각화와 소멸 예정인 대한항공 마일리지를 통해 호캉스, 에어텔 , 패키지 상품을 예약할 수 있는 SKYPASS 프로모션 등 다양한 고객 대상 이벤트를 운영하고 있다.