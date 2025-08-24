6월 1369건→7월 179건 강남구 7월 0건 차규근 “과세강화 불가피”

[헤럴드경제=서경원 기자] 고강도 대출 규제 등을 담은 6·27 부동산대책 시행 이후 서울 지역 갭투자(전세 낀 주택매입) 의심 주택구매 건수가 급감했다.

국회 기획재정위원회 소속인 조국혁신당 차규근 의원이 24일 국토교통부로부터 받은 자료에 따르면 올해 7월 주택취득자금 조달 및 입주계획서에 임대보증금을 승계받고, 금융기관 대출을 끼고 있으며, 입주계획을 ‘임대’라고 써낸 주택구매 사례는 179건이었다.

6·27 부동산대책의 효과가 있기 전인 6월(1369건)과 비교하면 무려 86.9% 감소했다.

지역별로 보면 강남구의 지난달 갭투자 의심 주택구매 건수는 ‘0’이었다.

이른바 ‘강남 3구’로 묶이는 서초구는 6월 18건에서 7월 4건으로, 송파구도 같은 기간 18건에서 4건으로 각각 줄었다.

마용성(마포·용산·성동구)도 6월 397건에서 7월 36건으로 90.9% 감소했다.

서울 25개 구 가운데 강북구(4건→5건)만 분석 기간 갭투자 의심 주택구매 건수가 늘었다.

차 의원은 “고강도 대출 규제로 급한 불은 껐다”면서도 “장기적으로 부동산 시장을 안정시키고, 자본시장으로 자금이동을 본격화하기 위해서는 과세 강화가 불가피하다”고 말했다.