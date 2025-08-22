서울남부지검 수사관 2명 자택·사무실 압색 퇴직한 신응석 전 남부지검장, 수사 대상 오르나

[헤럴드경제=박지영 기자] 대검찰청이 ‘건진법사’ 전성배씨 자택에서 확보한 돈다발 관봉권 띠지를 분실한 서울남부지검 수사관 2명의 자택과 사무실에 대한 압수수색에 나섰다.

22일 법조계에 따르면 대검 조사팀은 전날 이들을 입건하고 정식 수사에 착수한 지 하루 만에 강제수사에 나선 것으로 알려졌다.

조사팀은 이날 확보한 자료를 토대로 띠지 폐기 과정에 윗선의 개입이 있었는지, 이후 사후 대응 과정에서 문제가 없었는지 들여다볼 방침이다.

당시 수사를 지휘한 신응석 전 남부지검장이 수사 대상에 오를 가능성도 제기된다.

해당 수사관들은 지난해 12월 전씨 자택 압수수색 과정에서 발견한 1억6500만원의 현금 다발 가운데 5000만원에 둘러져 있던 관봉권 띠지와 스티커를 분실한 것으로 전해졌다.

띠지에는 현금을 검수한 날짜와 담당자 코드, 식별 번호 등이 적혀 있어 수사의 단서가 될 수 있다.

남부지검은 현금을 세는 과정에서 띠지 등을 잃어버렸다는 입장이다.

앞서 정성호 법무부 장관은 19일 “남부지검 건진법사 관봉권 추적 단서 유실 및 부실 대응 문제와 관련해 진상 파악과 책임소재 규명을 위한 감찰 등 필요한 모든 조치를 취하라”고 지시했다.