국민연금, 손배소 8년 만에 승소 220억은 안진회계법인이 부담

[헤럴드경제=박지영 기자] 대우조선해양(현 한화오션) 분식회계 사건과 관련해 국민연금이 제기한 손해배상 청구소송이 제기된 지 8년 만에 결론이 내려졌다. 대법원이 한화오션에 약 442억원의 배상금을 지급하라는 판결을 확정한 것이다.

22일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 국민연금이 한화오션과 안진회계법인을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 한화오션의 상고를 기각, 원심 일부 승소 판결을 확정했다. 이에 따라 한화오션은 국민연금에 총 441억8779만2000원을 배상해야 하며, 이 중 147억여원은 안진회계법인이 부담한다.

앞서 대우조선해양은 2012~2014년도 매출액을 실제보다 부풀리거나 자회사의 손실을 반영하지 않는 방식으로 회계장부를 조작해 약 5조원대 분식회계를 저질렀다.

국민연금은 2014년 4월~2015년 3월까지 대우조선해양의 감사보고서 등을 바탕으로 대우조선해양 회사채 3602억원을 매수했다. 이후 분식회계 사실이 드러나자 2017년 회사채 투자에서 발생한 손해를 배상하라며 소송을 제기했다.

1심 재판부는 분식회계에 따른 회사채 손해를 인정해 대우조선해양이 국민연금에 총 516억원을 배상하라고 판결했다. 이 중 약 220억은 안진회계법인에서 부담하라고 선고했다.

당시 재판부는 “사채 발행회사의 증권신고서, 사업보고서 등에 포함된 재무제표는 정확한 재무 상태를 드러내는 가장 객관적 자료로서 그 회사의 사채를 취득할 때 재무제표를 이용할 것임은 충분히 예견 가능하다”며 “국민연금이 증권신고서 등을 진실한 것으로 믿고 사채를 취득했다는 거래 인과관계는 사실상 추정된다”며 국민연금의 주장을 받아들였다.

2심도 같은 판단을 유지했다. 대우조선해양 측은 국민연금이 2017년 사채권자집회에서 대우조선 경영 정상화에 협조한 점을 두고 “손해배상 채권은 포기·면제된 것으로 봐야 한다”고 주장했지만, 항소심 재판부는 이를 받아들이지 않았다.

다만 재판부는 “결의 성립 및 확정을 조건으로 이뤄진 대규모 공적자금 지원으로 대우조선해양은 유동성 부족을 해소할 수 있게 됐고, 이 사건 보유분 사채는 결의에 의해 변경된 조건에 따라 모두 변제가 돼 국민연금은 당초 기대보다 많은 금액을 회수했다”고 판단, 1심에 비해 약 74억 적어진 금액인 약 442억으로 배상액을 책정했다.

쌍방이 불복했으나, 지난 14일 대법원이 상고를 기각하며 판결이 확정됐다.