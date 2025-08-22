[헤럴드경제=나은정 기자] ‘골프 황제’ 타이거 우즈(50)와 도널드 트럼프 미국 대통령의 전 며느리 바네사 트럼프(47)가 백악관에서 결혼식을 고려하고 있다는 보도가 나왔다.

22일(현지시간) 영국의 데일리 익스프레와 미국 레이더온라인닷컴 등은 두 사람이 ‘백악관 결혼식’을 계획 중이며, 이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 승낙을 받아 진행되고 있다고 전했다.

매체들은 소식통을 인용해 두 사람이 단순한 연인 관계를 넘어 “정말 진지하다”면서, 백악관이라는 장소가 “상징성이 강렬하다”고 언급했다.

모델 출신인 바네사는 트럼프 전 대통령의 맏아들 도널드 트럼프 주니어와 2005년 결혼해 5명의 자녀를 낳고 지난 2018년 이혼했다. 바네사는 이혼했지만 트럼프 대통령이 매우 아끼고 있고, 트럼프 대통령은 바네사가 우즈와 교제하는 것도 적극 환영하는 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 두 사람이 교제 중이라는 사실이 공개되자 SNS에 “나는 타이거, 바네사 모두 좋아한다. 둘이 행복하게 살았으면 좋겠다”고 공개적으로 환영의 뜻을 밝히기도 했다.

한편 우즈는 지난 3월 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 바네사와 교제 중이라는 사실을 직접 알렸다. 그는 자신의 불륜으로 인해 첫 부인 엘린 노르데그렌과 이혼했고, 슬하에 두 명의 자녀를 뒀다.

우즈는 아들 찰리와 바네사의 딸 카이가 같은 고등학교 골프부에서 선수로 활동하면서 바네사와 가까워진 것으로 알려졌다. 이후 관계가 점차 깊어져 최근에는 결혼 가능성까지 언급되기 시작했다.

백악관에서의 결혼식은 지금까지 19차례 열렸다. 대부분 현직 대통령의 자녀나 손주들이 주인공이었기에 우즈의 결혼식이 백악관에서 성사될지 눈길이 쏠리고 있다.