[헤럴드경제=박세정 기자] “가격 올리면 더 안 본다?”

글로벌 온라인동영상플랫폼(OTT) 시장에서 최악의 고전을 면치 못하고 있는 애플이 미국에서 구독료 인상 카드를 꺼냈다.

스트리밍 사업에서 쌓인 적자를 구독료 인상으로 돌파하려는 행보라는 분석이다.

구독료 인상이 국내까지 이어질지도 관건이다. 애플은 국내 시장에선 점유율이 1% 이하로, 집계 조차 되지 않을 정도다.

콘텐츠 경쟁력 강화없이 단행되는 구독료 상승은 되려 이용자들마저 등을 돌리는 ‘악수’가 될 것이라는 분석이 적지 않다.

3년 만에 가격 또 인상…매년 1조 넘는 적자

최근 애플은 미국 현지에서 스트리밍 서비스 애플TV+의 구독료를 월 9.99달러(1만4000원)에서 12.99달러(1만8000원)로 3달러 인상한다고 밝혔다.

인상된 요금은 신규 가입자에겐 즉시 적용됐으며, 기존 구독자는 결제 주기 종료 후 30일 뒤부터 적용된다. 단, 99달러의 연간 구독료는 변동이 없다.

애플TV+의 구독료 인상은 벌써 3번째다. 2019년 서비스 출시 당시 월 구독료가 4.99달러였던 점을 감안하면, 불과 6년 새 약 2.6배나 가격이 올랐다.

애플 측은 이번 가격 인상 이유에 대해 “애플 TV+는 수백 편의 오리지널 작품과 수천 시간 분량의 고품질 프로그램을 장르별로 확장해 왔으며, 매주 새로운 콘텐츠를 광고 없이 제공하고 있다”고 설명했다.

하지만 글로벌 업계 안팎에선 애플이 눈덩이처럼 불어나는 스트리밍 사업 적자 문제를 해소하기 위해 이번 요금 인상을 단행한 것으로 해석하고 있다.

애플TV+ 가입자가 공식적으로 공개된 적은 없지만, 미국 현지 외신들은 올 초 애플TV+ 가입자가 4500만명에 이른 것으로 보고 있다. 특히 매년 10억달러(약 1조4000억원) 이상의 적자를 보고 있다고 외신은 전했다. 애플의 전체 매출에서 OTT 서비스가 차지하는 비중도 2% 수준에 머문 것으로 추산된다.

구독료 인상이 오히려 성장을 정체시키는 ‘악수’가 될 것이라는 평가도 적지 않다. 넷플릭스가 독주하고 있는 OTT 시장에서 콘텐츠의 경쟁력 강화 없이는, 적자를 메우는 일시적인 미봉책에 불과하다는 점에서다.

실제 애플TV+는 2019년 서비스 출시 이후, 일부 대규모 작품을 선보였지만 시장에서 통하지 않는 다는 평가가 주를 이룬다. 급기야 지난해 블룸버그는 “넷플릭스의 1일 시청자 수가 애플TV플러스의 1개월 시청자 수보다 많을 것”이라고 설명하기도 했다.

국내, 초기 요금 유지 중이지만 점유율 1% 미만…요금 인상 이어질지 촉각

이번 구독료 인상이 국내까지 적용될지도 관심사다. 한국의 애플TV+ 구독료는 출시 당시인 월 6500원이 유지되고 있다.

애플tV+의 한국 성적표는 더 처참하다. 서비스가 한국에 상륙할 때만 해도 넷플릭스와 맞먹는 글로벌 OTT 플랫폼이 될 것으로 예상됐지만, 정반대다. 점유율이 1% 미만으로 집계조차 되지 않을 정도다.

실제 올해 1월 국내 OTT 앱 사용시간 점유율에서 애플은 넷플릭스, 티빙, 쿠팡플레이를 비롯해 심지어 디즈니플러스와 왓챠에도 밀려 순위권에 이름조차 올리지 못했다.

초창기 ‘파친코’ 이후 눈에 띄는 오리지널 콘텐츠 성공작이 나오지 않고 있다. 여기에 토종 OTT인 티빙과의 제휴로 티빙에서도 애플TV+를 이용할 수 있다. 애플TV+ ‘독자 생존’은 더 어려워졌다는 분석이다.