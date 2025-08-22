평균물가목표제(FAIT)에서 유연물가목표제(FIT) 전환 가능성 고용 목표도 상·하방 위험 모두 반영하는 방향으로 수정 전망

[헤럴드경제=문이림 기자] 잭슨홀 미팅을 앞두고 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 신중한 입장을 유지할 것이란 전망이 커졌다. 증권가에서는 이번 회의의 핵심 변수가 통화정책 프레임워크 변화가 될 것으로 내다보고 있다.

전규연 하나증권 연구원은 “파월 의장은 이번 연설에서 신중한 태도를 보일 가능성이 크다”며 “이번 잭슨홀 미팅에서는 통화정책 프레임워크 변화 여부에 주목해야 한다”고 말했다.

그러면서 “통화정책 프레임워크는 물가 안정과 완전 고용의 정량적 목표가 수정될 전망”이라고 내다봤다.

핵심은 기존 평균물가목표제(FAIT)에서 유연물가목표제(FIT)로의 변화다. FAIT는 물가가 2%를 밑돌면 이후 일정 기간 2%를 상회하는 물가를 용인해 기대 인플레이션을 방어하는 구조였다. 2020년 도입 당시에는 저물가·저금리 기조가 장기화되는 국면이었기 때문에 물가가 2%를 넘더라도 긴축 통화로 이어지지 않았다. 그러나 현재와 같은 고물가 국면에서는 긴축을 늦추는 요인으로 작용한다는 비판을 받고 있다.

FIT로 전환될 경우 과거의 이탈분을 보정하지 않고 물가를 다시 2% 수준으로 되돌리는 데 목표를 둔다. 전 연구원은 “FIT로 바뀐다면 현재 2%를 웃도는 물가는 긴축 유지의 명분이 된다”며 “다양한 경제 상황에서 일관되게 작동하는 정책 전략이 필요하다는 점에서 프레임워크 개편의 필요성이 커졌다”고 설명했다.

허정인 다올투자증권 연구원도 “FAIT 도입 이후 상방 압력이 높아지면서 정책 대응이 늦어졌다는 점에서 연준도 과오를 인정할 수밖에 없다”며 “기존 평균 물가 목표제는 긴축 편향을 강화시키는 부작용이 있다”고 지적했다. 이어 “이번 회의에서 물가목표 범위 조정이나 중앙값 변동 허용폭 확대 정도의 변화가 이뤄질 가능성이 있다”고 내다봤다.

고용 목표 변화 역시 눈여겨볼 대목이다. 2020년 8월 잭슨홀 미팅에서 파월 미 연준 의장은 완전고용 대비 편차를 평가하기 보다 고용의 부족분만 평가하겠다는 내용을 발표했다. 고용이 부족한 경우에만 대응하는 방식으로 고용이 과열되는 상황은 긴축 요인으로 고려하지 않았는다는 의미다.

후행적 접근은 반년 만에 물가 상승세가 가속화되는 결과로 이어졌다. 허 연구원은 “일각에서는 선제적 대응 측면에서 오판을 줄였어도 물가 하향 안정화 시기를 앞당길 수 있었을 것이라고 비판했다”고 했다.

전 연구원은 “고용 목표는 완전 고용 대비 부족분만 문제로 보던 시각에서 고용시장의 상·하방 위험에 모두 대응하는 방향으로 변경될 것으로 보인다”고 전망했다.

통화정책 프레임워크가 바뀌면 연준이 금리를 결정하는 기준이 달라진다. 물가 목표는 과거 평균을 감안하지 않고 현재 2% 복귀에 집중하게 되고 고용 목표 역시 부족분뿐 아니라 과열까지 긴축 사유로 삼게 된다. 시장은 통화정책 프레임워크 변화를 매파적으로 해석할 가능성이 높다.

통화정책 프레임워크 변화가 물가뿐 아니라 고용까지 아우를 경우 시장 변동성이 커질 수 있다는 지적도 나온다.

이주원 대신증권 연구원은 “통화정책 불확실성과 수급 요인으로 미 시중금리가 여전히 높은 수준”이라며 “잭슨홀 이후 금리가 안정될 수 있을지, 중장기 정책 변화가 또다른 변동성 요인으로 작용하지 않을지를 면밀히 모니터링할 필요가 있다”고 말했다.