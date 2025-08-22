[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양만권경제자유구역청은 22일 중국 에너지저장장치(ESS) 분야 잠재적 투자기업이 율촌산단, 세풍산단 등을 방문해 투자 상담을 진행했다고 22일 밝혔다.

중국 티더블유에스(TWS) 사의 현장시찰은 올해 3월 중국 항저우에서 개최한 ‘제15회 국제에너지저장포럼’ 투자유치활동 과정에서 발굴한 기업으로 광양만권에 ESS제조 공장 설립 의향이 있어 방문이 추진됐다.

창업자인 레이몬드 회장은 “광양만권의 이차전지, ESS제조 등 신에너지산업과 광양항의 지리적 위치와 국제물류 등 우수한 산업 인프로에 좋은 인상을 받았고, 광양만권 투자를 적극적으로 검토할 계획”이라고 말했다.

광양만권경제청은 중국 기업을 상대로 전남도의 RE-100 산단 추진과 523Mw규모의 중앙계약시장 유치 등 ESS산업 육성 정책에 부응하기 위해 관련 기업 투자유치를 추진 중이라고 설명했다.

구충곤 광양만권경자청장은 “광둥성 500대 제조기업이자 ESS분야 앞선 기술력을 보유한 티더블유에스사가 우리 지역에 투자하면 외국인투자기업으로 생산 공장 건설과 기업 경영에 불편함이 없도록 적극 지원할 계획”이라고 강조했다.