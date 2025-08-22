지난해부터 올해 상반기까지 위기가구 602곳 찾아내 3912건 지원 연계 성과 이성헌 구청장, 위기가구 발굴 활동 우수 주민 10명 초청해 감사의 뜻 전해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구 남가좌1동의 김재순 반장은 동네 순찰 중 문 앞에 연체고지서가 쌓여 있는 가구를 발견해 동주민센터에 신고했다.

경제적 어려움으로 각종 공과금을 체납하던 이 가구는 기초생활보장 수급자로 선정되고 긴급복지 생계비를 지원받아 일상을 회복할 수 있었다.

북아현동의 황현옥 반장도 홀로 사는 노인과 평소 나눈 대화 속에서 생활고를 파악해 동주민센터에 알렸다. 이 노인은 선풍기 등의 생활용품을 지원받고 기초생활수급 신청 상담도 했으며 공적 급여 연계까지 진행돼 돌봄 사각지대에서 벗어날 수 있었다.

서대문구(구청장 이성헌)는 이처럼 지난해부터 올해 상반기까지 지역의 인적 안전망을 통해 복지 위기가구 602곳을 찾아내고 3912건의 지원을 연계했다고 22일 밝혔다.

서대문구 이웃돌봄반, 자율방재단, 우리동네돌봄단 등이 지역 곳곳에서 활동하며 위기 징후를 찾아내 동주민센터에 알렸다. 발굴된 가구들은 기초생활수급자와 차상위계층 등으로 선정되며 생계비, 의료·주거 지원 등 다양한 공적 급여를 받을 수 있게 됐다.

이성헌 구청장은 위기가구 발굴에 앞장선 주민 10명을 19일 구청으로 초청해 간담회를 갖고 “이러한 지원 성과는 주민분들의 헌신적 활동 덕분”이라며 감사의 뜻을 전했다.

또 “일상 속 작은 징후를 포착하는 생활밀착형 접근이 행정의 한계를 뛰어넘는 핵심 동력이 되고 있다”며 “복지 사각지대 없는 서대문구를 위해 민관협력 네트워크를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

충현동의 이부귀 반장은 “평소 순찰을 하면서 문 앞에 고지서나 신문 등이 쌓이는 집을 유심히 보게 된다”며 “작은 이상 신호를 놓치지 않으려고 노력했는데 이렇게 인정받아 기쁘다”고 소감을 전했다. 이어 “이웃을 세심히 살피고 도움이 필요한 분들을 적극 알리는 데 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

서대문구는 더 많은 주민이 위기가구 발굴 활동에 참여할 수 있도록 장려하기 위해 관련 신고자에 대한 포상금 규모를 지난해 1건에 5만 원, 연 최대 30만 원에서 올해 1건에 10만 원, 연 최대 50만 원으로 상향했다.

아울러 적극적으로 활동한 주민들을 표창하고 성과를 나누며 참여 의지를 북돋우기 위해 오는 10월 ‘우수사례 공유회’도 개최할 계획이다.