부산시 ‘2025 미쉐린 스타로드 프로그램 지원’ 사업 발대식

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 지역의 청년셰프들이 세계 미식현장을 둘러보고 현지의 스타셰프들과 교류를 강화할 수 있는 기회가 마련된다.

부산시는 22일 시청에서 ‘2025 미쉐린 스타로드 프로그램 지원’ 사업 참가자 발대식을 개최했다고 밝혔다.

이번 지원 사업은 올해 처음 실시되는 것으로 지역 청년 셰프와 외식업 운영자들이 세계 미식 현장을 직접 경험하고 세계적 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

사업 공모에는 부산에서 활동 중인 다양한 외식 전문가들이 지원했으며 서류와 면접 심사를 거쳐 일본 탐방팀 7명, 싱가포르 탐방팀 7명 등 총 14명이 최종 합격자로 선정됐다.

참가자들은 박상현 맛 평론가와 함께 일본 오사카·교토와 싱가포르로 팀을 나눠 미쉐린 레스토랑을 탐방하고 현지 셰프들과 교류할 예정이다.

일본팀에는 일식은 물론 돼지국밥, 베이커리 등 다양한 분야의 셰프들이 포함됐다. ▷권연주 쿠루미과자점 파티시에 (일본식 빵) ▷김성운 양산국밥 대표 (돼지국밥) ▷김형록 무까(Moocca) 오너셰프(한우다이닝) ▷박성호 오스테리아어부 점장(남부 이탈리아 요리) ▷백종한 타라코소바 대표(명란소바) ▷안태구 미니코미 오너셰프(금태솥밥) ▷장창훈 부산롯데호텔 블루헤이븐 책임(캐주얼다이닝) 등이 선발됐다.

싱가포르팀은 파인다이닝 셰프들이 대거 이름을 올렸다. ▷김광남 코르파스타바 헤드셰프(생면파스타) ▷김성주 율링 헤드셰프(한우다이닝) ▷김혜진 사우어영도 총괄셰프(프렌치 다이닝) ▷이규진 램지 총괄셰프(프렌치 다이닝) ▷이재욱 슌사이쿠보 오너셰프(장어덮밥) ▷전지성 레썽스 오너셰프(프렌치 다이닝) ▷조수환 르도헤 헤드셰프(한식 파인다이닝) 등이다.

시는 이번 사업의 모든 과정을 기록하고 홍보 영상과 결과보고서로 제작해 사업 성과를 확산하고 공유할 예정이다. 이를 통해 ‘외식업 친화적 도시 부산’의 이미지를 강화하고 글로벌 미식도시로 성장할 수 있는 발판을 마련할 계획이다.

조규율 부산시 시민건강국장은 “이번 지원 사업이 부산의 청년 셰프와 외식업 운영자들이 세계 현장을 경험하고 성장하는 계기로 삼아 향후 부산이 글로벌 미식도시로 도약하는 밑거름이 되길 기대한다”며 “부산 외식산업의 인적 역량을 강화하고 부산의 미식 경쟁력을 높이도록 최선을 다하겠다”고 말했다.