[헤럴드경제=김유진 기자] 교제했던 여성을 흉기로 수십 차례 찔러 살해하려 한 장형준(33)의 신상이 22일 공개됐다.

울산지검은 신상정보공개심의위원회를 열어 장씨에 대한 신상정보 공개를 결정했다고 밝혔다. 살인미수 피의자의 신상이 공개된 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

장씨의 이름과 나이, 얼굴은 이날부터 30일간 울산지검 홈페이지에 게시된다.

장씨는 지난달 28일 울산 북구의 한 병원 주차장에서 전 연인인 20대 여성을 찾아가 흉기로 수십 차례 찌른 혐의를 받는다.

장씨는 이별 통보를 한 피해자를 상대로 감금, 폭행, 스토킹 범행을 저질러 법원으로부터 접근금지 등 잠정조치 결정을 받고도 다시금 찾아가 이같은 범행을 저질렀다.

범행 후에는 차를 타고 도주를 시도했지만 현장에 있던 시민들이 차를 막아세워 저지 당했다. 이후 출동한 경찰에 의해 검거됐다.

장씨는 피해자가 이별을 통보자 지난달 초 피해자를 폭행하고 집 앞까지 찾아오는 등 스토킹을 하다 경찰에 두 차례 신고됐다.

이후 장씨는 피해자에게 문자메시지 수백통을 보내고 전화 100여통을 거는 등 스토킹을 지속했다.

이에 법원은 장씨에게 접근금지와 통신금지 등의 조처가 내렸으나 장씨는 이를 어기고 피해자에게 접근해 흉기를 휘둘렀다.

한편 피해자는 여러 차례 큰 수술을 받고 현재 치료 중이다. 검찰은 살인미수 혐의로 장씨를 구속해 재판에 넘겼다.