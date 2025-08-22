“물가상승률 2%로 내리려면 할일 많아” 클리블랜드 총재 “금리 낮출 근거 없어” 애틀랜타 총재 “올해 한번만 내려야” 매파적 발언에 9월 금리인하 기대감↓

미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리인하를 결정할 지 초미의 관심인 가운데, 연준 위원들이 잇달아 금리인하 신중론을 제기하며 ‘9월 동결론’이 고개를 들고 있다.

제프리 슈미드 미국 캔자스시티 연방준비은행 총재는 21일(현지시간) 미국 와이오밍주에서 열린 연준의 연례 경제정책 심포지엄 ‘잭슨홀 회의’ 현장에서 CNBC와 인터뷰를 통해 “정책 금리를 움직이려면 매우 ‘결정적인 자료(very definitive data)’가 있어야 한다”고 말했다. 그러면서 “지금과 9월 사이에 언급돼야 할 것이 많다”고 덧붙였다.

슈미드 총재의 이날 발언은 다음달 16~17일 열리는 FOMC 회의 전까지 물가나 고용시장에서 금리를 내릴 만한 지표가 나타나지 않을 경우 금리 인하에 회의적이라는 입장인 것으로 풀이된다.

캔자스시티는 잭슨홀회의의 주최측이며 슈미드 총재는 올해 FOMC 투표권을 가진 위원이다. 지난달 FOMC 회의에선 금리 동결에 투표했다.

슈미드 총재는 연준의 물가상승률 2% 목표치와 관련해서도 “(이를 달성하기 위한) 마지막 구간이 꽤 어렵게 보인다”며 “마지막 1%의 인플레이션을 잡으려면 정말 많고 확실한 비용이 따른다”고 지적했다. 이어 “인플레이션 수치가 2%보다는 3%에 가깝다고 볼 수 있다”며 이를 2% 가까이로 낮추려면 “할 일이 많다”고 말했다.

슈미드 총재는 전날 공개된 7월 FOMC 회의록에서도 미국의 고용 시장에 대해 “견조한 모습”이라고 진단한 바 있다. 이같은 발언을 종합해보면 슈미드 총재는 물가가 아직 불안한 상태인 동시에 고용은 견조한 만큼 9월에 금리를 인하할 이유가 현재로선 없다고 본것으로 해석된다.

이날 잭슨홀 회의에 참석한 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 야후파이낸스 인터뷰에서 “우리는 너무 높은 인플레이션을 겪고 있으며, 지난 1년 동안 상승세를 이어왔다”면서 “내가 가진 정보를 토대로, 내일이 (FOMC) 회의라면 나는 금리를 낮출 근거를 찾지 못하겠다”고 말했다.

올해 FOMC 투표권이 없는 그는 고용시장 위축에 대한 우려를 인정하면서도, 이보다는 높은 수준이 유지되는 물가 리스크가 더 크기 때문이라고 진단했다.

투표권이 없는 또 다른 연준 이사인 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 역시 잭슨홀 회의 참석을 앞두고 올해 단 한 차례의 금리 인하가 적절하다고 했던 자신의 지난 6월 견해를 “그대로 유지한다”고 말했다고 블룸버그 통신이 전했다.

한편 FOMC 회의는 1년에 8차례 열리며, 다음달 회의가 6번째다. 이후 10월 28~29일과 12월 9~10일로 예정돼 있다.

이런 가운데 도널드 트럼프 미 대통령은 다음달 FOMC 회의를 앞두고 금리인하에 대해 강하게 압박하고 있다.

페드워치툴에 따르면 이날 기준으로 내달 FOMC 회의에서 금리를 0.25% 낮출 확률은 73.6%, 금리를 동결할 확률은 26.4%로 나타났다. 1주일 전인 지난 14일의 경우 0.25% 금리 인하 확률은 92.1%, 금리 동결 확률은 7.9%였던 것과 비교하면 금리동결 확률이 상당 정도 늘었다. 김영철 기자