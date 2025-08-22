지난해 7월 회생 신청 1년 만에 종결…재개점 예정

[헤럴드경제=신현주 기자] 서울회생법원 회생3부(정준영 회생법원장)는 22일 티몬의 기업회생절차를 종결했다고 밝혔다. 지난해 7월 기업회생절차 개시를 신청한 지 1년 1개월여만이다.

티몬에 대한 법정관리가 종결된 만큼 새벽배송 전문기업 오아시스마켓의 본격 경영이 가속할 전망이다.

재판부는 이날 “티몬은 인가된 회생 계획에 따라 회생담보권 전부와 회생채권 중 96.5%의 변제를 완료했다”고 밝혔다. 이어 “티몬은 계좌 불일치 등의 사유로 변제하지 못한 금원을 별도 계좌에 예치해 관리하면서 변제할 예정”이라고 했다.

앞서 티몬은 지난해 7월 29일 대규모 환불 사태와 거래처 이탈 등으로 자체적으로 재정 상황을 회복할 수 없다며 법원에 기업회생절차 개시를 신청했다. 지난해 9월 10일 법원은 회생절차 개시를 결정했다.이후 티몬은 인가 전 인수합병(M&A)을 추진해 왔다.

티몬은 지난 3월 회생계획 인가 전 인수합병을 위한 조건부 인수예정자로 오아시스를 선정했다. 이후 법원은 오아시스를 최종 인수예정자로 결정했다.

지난 6월 회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인 집회에서 가결요건 미충족으로 회생계획안이 한 차례 부결됐지만, 법원은 회생계획안을 강제인가했다. 법원은 강제인가 당시 “회생계획안을 인가하는 것이 회생담보권자, 회생채권자, 근로자 및 기타 모든 이해 관계인의 이익에 부합한다고 판단해, 부결된 회생계획안의 내용대로 상거래채권(중소상공인 및 소비자) 회생채권자를 위해 권리보호조항을 정해 강제인가 결정했다”고 설명했다.

한편 오아시스마켓은 티몬의 재개점 일정을 지난 11일에서 한 차례 미뤘다. 9월 둘째주께 재개점할 것으로 전망된다.