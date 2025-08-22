글로벌 배당주·리츠·채권 등 4종 환매대금 지급 5~6영업일 소요

KCGI자산운용은 자사 해외 펀드 4종에 대해 펀드 환매 시 지급 기일을 22일부터 기존보다 2~4일 단축하기로 했다고 밝혔다.

대상 펀드는 KCGI글로벌고배당, KCGI글로벌성장기반, KCGI글로벌채권, KCGI글로벌 리츠 등 총 4종이다. 이에 따라 과거 환매 신청 후 대금 지급까지 8~9영업일이 소요되던 것이 5~6영업일로 단축된다.

KCGI자산운용은 이에 앞서 지난해 KCGI초단기우량채펀드의 환매 주기를 익일 환매로 단축하는 등 고객의 자금 운용 편의성을 꾸준히 제고해 왔다.

KCGI자산운용은 “해외 펀드 투자 시 긴 환매 기간으로 인해 자금 운용에 불편함이 있다는 투자자의 의견을 적극적으로 반영하고 제반 여건을 고려해 환매 주기 단축을 시행하기로 했다”고 설명했다. 해외펀드의 경우 국가간의 시차, 상이한 결제 구조, 환전 절차 및 관련 기관간 절차 등으로 인해 환매 주기가 통상 일주일 이상 소요돼 왔다.

이번 환매 기간 단축으로 투자자들의 편의성이 한층 높아진 펀드들은 글로벌 배당주, 인프라, 리츠, 채권 등 자산배분이 용이한 펀드들로 구성돼 있다.

KCGI자산운용은 이번 해외 펀드의 환매 기간 단축을 계기로 앞으로도 고객 중심의 서비스 혁신을 통해 투자자들의 신뢰에 호응해 갈 방침이다. 신주희 기자