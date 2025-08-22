인천 연수중앙지점 유휴공간 활용

KB국민은행은 지난 21일 인천 연수중앙지점에 소상공인을 위한 맞춤형 종합지원 공간인 ‘소상공인 원스톱 컨설팅센터’ 2호점을 열었다고 22일 밝혔다.

소상공인 원스톱 컨설팅센터는 지점 내 유휴공간을 활용한 코워킹 스페이스(공유업무공간)로 소상공인시장진흥공단과 공동 운영된다. 주요 시설은 ▷소상공인 컨설팅센터 ▷스마트워크 공간 ▷교육 공간 ▷다목적홀 등으로 구성됐다.

앞서 지난 7월 의정부중앙종합금융센터에서 문을 연 1호점은 소상공인시장진흥공단 경기북부지역본부와 공동 운영 중이다.

2호점의 스마트워크 공간인 공유오피스에는 소상공인시장진흥공단에서 선정한 K-브랜드 글로벌 특화 분야인 화장품 및 뷰티기기 제조업 관련 소상공인이 입주할 기회를 제공한다. 선정된 소상공인은 ▷무료 사무공간 ▷교육 프로그램 ▷전문가 컨설팅 등 다양한 지원을 받을 수 있다.

개소식에는 유정복 인천시장, 박성효 소상공인시장진흥공단 이사장, 서영익 국민은행 기관영업그룹 부행장 등이 참여했다.

국민은행 관계자는 “향후 전국 주요 거점 지역에 소상공인을 위한 지원공간을 확대해 나갈 예정”이라며 “앞으로도 포용금융을 실천하고 소상공인과의 동반성장을 위한 생산적 금융 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다. 김은희 기자