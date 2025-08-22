농산물 가공제품, 전국무대에서 경쟁력 입증

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기지] 경북 예천군은 지난 21일부터 오는 24일까지 수원컨벤션센터에서 열린 ‘전국 8도 로컬푸드 박람회’에 참가해 지역 농산물 가공 제품 홍보에 나섰다.

22일 예천군에 따르면 이번 박람회는 경상북도·경기도·강원도 등 전국 8도의 대표 농·축·수산물 200여 종이 전시돼 각 지역의 우수 농·특산물을 널리 알리는 대규모 장이 마련됐다.

행사장에서는 예천군 농산물가공 기술 지원센터가 개발한 최신 소비 흐름 맞춤형 제품이 주목받았다.

전통된장으로 만든 간편 동결건조 ‘40초 큐브된장국’(기본맛·얼큰맛), 클로로필이 풍부한 홍산마늘 간식 ‘ON:누룽’ , 샐러드용 누룽지 플레이크가 관람객들의 눈길을 사로잡았다.

여기에 회룡포참기름, 시골잔대, 예천군농축특산물홍보판매단 3개 업체까지 참여해 예천 특산물의 다채로움을 더했다.

특히, 유튜브·인스타그램·네이버스토어 구독 이벤트가 함께 진행돼 방문객의 발길이 이어졌고 참가자들은 소비자와 직접 소통하며 제품알리기에 분주했다.

박명희 회룡포장수진품 대표는 “전통된장의 깊은 맛을 간편하게 즐길 수 있는 제품을 소개하게 돼 매우 기쁘다”며 “앞으로도 건강하고 편리한 가공식품 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.

앤팜 황성희 대표는 “누룽지 간식이 널리 알려져 쌀 소비 촉진에도 이바지하기를 바란다”며 지역 농산물 가치 제고에 대한 포부를 전했다.

손석원 농기센터 소장은 “이번 박람회를 계기로 예천 농산물 가공제품의 우수성을 널리 알리고 새로운 판로 개척과 소비자 신뢰 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.