개정 대부업법 시행 한 달 맞아 ‘불법사금융 근절 현장 간담회’ 신고 전화번호 신속 이용중지 등 피해자 보호 조치 집행 즉각 강화

[헤럴드경제=김은희 기자] 올해 7월 누적 불법사금융 피해 신고가 전년 대비 20% 증가한 것으로 나타났다. 이에 따라 금융당국은 불법추심을 즉시 중단하기 위한 초동조치를 강화하기로 했다.

금융위원회는 22일 경기복지재단 북부센터에서 ‘불법사금융·불법추심 근절 현장 간담회’를 열고 이같이 피해자 보호 조치 집행을 강화하겠다고 밝혔다.

이날 간담회는 개정 대부업법 시행 한 달을 맞아 현장에서의 불법사금융 대응 등 운영 상황을 점검하고 추가적인 제도개선 과제를 검토하기 위해 마련됐다. 지난달 22일 시행된 대부업법은 ▷연 60% 초과 초고금리 등 반사회적 대부계약 무효화 ▷대부업 등록요건 강화 ▷불법대부·불법추심 전화번호 이용중지 근거 마련 등을 골자로 한다.

금융위에 따르면 올해 1~7월 불법사금융 피해 신고 건수는 9465건으로 지난해 같은 기간(7882건)보다 20% 늘어나는 등 지속해서 증가하는 추세다. 이에 금융위는 국민을 불법사금융·불법추심 피해로부터 보호하기 위해 즉시 집행할 수 있는 부분부터 신속하고 효과적으로 수행할 계획이다.

일단 불법추심 피해자가 이를 신고하고 채무자대리인 선임을 신청하더라도 선임이 완료될 때까지 통상 10일 정도 소요되는 만큼 선임 과정에서 금융감독원을 통해 불법추심자에게 법적 대응 중임을 알리고 즉시 추심을 중단하도록 통보하는 등 추가적인 대응을 강화해 나가기로 했다.

또한 금감원·서민금융진흥원·지방자치단체 등에 신고시 불법대부·불법추심 전화번호 등을 최대한 신속하게 이용중지하겠다고 했다. 개정 대부업법 시행 후 3주간 478건의 전화번호 이용중지 요청이 접수된 것으로 파악된다. 이 중 70건이 불법대부·추심 관련 요청이었다.

불법사금융·불법추심은 금융·통신·수사 관계부처·기관이 긴밀히 협업해 대응하는 것이 가장 중요하다고 금융위는 보고 있다. 이에 신종 범죄수법·정보 등에 대해 불법사금융 태스크포스(TF)를 통해 관계부처·기관 간 신속히 공유하고 대응방안을 강구해 나갈 예정이다.

이 밖에 국민이 ‘몰라서’ 불법사금융 피해 예방 제도를 이용하지 못하는 일이 없도록 지자체, 금감원·서금원·대한법률구조공단, 금융회사 등과 긴밀히 연계해 다각적으로 홍보하기로 했다.

금융위는 현장 건의를 바탕으로 연내 불법사금융·불법추심 근절방안을 마련할 예정이다.

김진홍 금융위 금융소비자국장은 “근본적인 제도개선에 대해 전향적이고 과감하게 검토해 나갈 계획”이라며 “별도의 법·제도 개선 없이도 집행 강화 등을 통해 불법추심 피해를 즉각적으로 경감해 나갈 수 있는 부분부터 신속히 시행해 나가겠다”고 말했다.