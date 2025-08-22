공개 20여일만의 성과

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드는 소상공인 응원을 위해 진행 중인 KB이숍우화 캠페인의 티저 영상 ‘사장님의 보석함’이 유튜브 조회수 100만회를 돌파했다고 22일 밝혔다.

국민카드 유튜브 채널을 통해 지난달 29일 공개한 후 20여일만에 달성한 성과다.

사장님의 보석함은 실제 소상공인 가게를 방문했던 손님이 사장님에게 남긴 따뜻한 감사 메시지와 리뷰를 모아 노랫말로 만든 뮤직비디오 형식의 영상이다. 인공지능(AI) 기술을 활용해 노랫말과 어울리는 감성적인 멜로디를 생성했으며 실제 소상공인 사장님의 모습을 화면에 담았다.

해당 영상을 본 구독자들은 “가슴 뭉클한 소상공인 사장님의 보석 같은 이야기네요”, “소상공인 사장님들 모두 화이팅하세요!”, “저런 쪽지 받으면 진짜 힘 날듯”, “어려운 시기에 이런 좋은 영상을 만들어주셔서 감사합니다” 등의 따뜻한 반응을 댓글로 남기고 있다.

국민카드 관계자는 “100만 조회수를 달성한 것은 국민들이 소상공인의 진심 어린 이야기에 깊이 공감해 주신 덕분”이라며 “소상공인의 아름다운 이야기가 더욱 널리 알려져 우리 사회 곳곳에 선한 영향력이 확산되고 선행을 이어가는 소상공인에게도 큰 힘이 되기를 기대한다”고 전했다.

국민카드가 뒤이어 공개한 KB이숍우화 본편 1화 ‘수수께끼 안경점’ 영상은 60만 조회수를 넘어섰다. 속초 천일안경원 김상기 원장의 학교폭력 예방을 위한 청소년 심리 상담 봉사 이야기를 담았다.

본편 2화는 55년 경력의 제과명장 민부곤 사장의 선행 이야기로 곧 공개될 예정이다.