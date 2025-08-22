최신 고객공간 콘셉트 ‘리테일 넥스트’ 적용 일반 수리부터 사고 수리 상담가능 경부고속도로 청주 IC 3분 거리에 위치

[헤럴드경제=김성우 기자] BMW 코리아의 공식 딜러사인 삼천리 모터스가 BMW 청주 서비스센터를 새롭게 단장해 문을 열었다.

충청북도 청주시 석소동에 위치한 BMW 청주 서비스센터는 연면적 1990.1㎡(약 601평) 규모의 지상 3층 건물에 조성되었으며, BMW 그룹의 고객공간 콘셉트인 ‘리테일 넥스트(Retail Next)’를 적용해 한층 현대적이고 쾌적한 환경을 갖췄다.

BMW 청주 서비스센터는 일반 수리와 차량 진단, 보증 수리뿐 아니라 사고 수리 상담까지 모두 가능한 원-케어 서비스를 운영하며, 소모품 무상 교체 서비스인 ‘BMW 서비스 인클루시브(BSI)’ 이용을 위해 입고한 차량은 2시간 이내에 출고를 보장해 고객은 소모품을 보다 신속하게 교체할 수 있다.

BMW 청주 서비스센터는 경부고속도로 청주 IC에서 차량으로 약 3분 거리에 위치해 있어 청주는 물론 대전 북부, 천안, 세종, 오송 등 인근 지역에서도 접근이 수월하다.