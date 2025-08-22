자체적 바이럴…브랜드 인지도 강화 기대

[헤럴드경제=전새날 기자] CJ올리브영은 고객 참여형 어필리에이트 프로그램 ‘올리브영 쇼핑 큐레이터’를 론칭한다고 22일 밝혔다.

‘올리브영 쇼핑 큐레이터’는 고객이 올리브영 앱에서 추천하고 싶은 상품을 선택해 공유 링크를 생성, 이를 SNS(사회관계망서비스) 등 다양한 채널로 소개해 수익을 얻는 제도다.

링크 클릭 후 24시간 내 구매가 발생하면 판매 금액의 최대 7%가 콘텐츠 수익금으로 지급된다. 링크에서 추천 상품을 바로 구매하면 7%, 링크를 활용했지만 추천 상품이 아닌 다른 상품을 구매하면 3%의 수익금을 지급한다. 수익금 전액은 올리브영이 부담한다.

‘올리브영 쇼핑 큐레이터’를 활용하면 고객이 자연스럽게 ‘나노 인플루언서’로 활약할 수 있다. 개인의 경험과 진정성이 묻어나는 추천을 담아 자발적으로 상품을 바이럴하게 된다. 올리브영은 작은 브랜드들이 쇼핑 큐레이터를 통해 온라인상 노출을 늘리고 인지도를 강화할 것으로 기대한다.

올리브영 앱 내 전용 페이지에서 ‘큐레이터 활동 시작하기’를 누르고 약관에 동의하면 누구나 활동할 수 있다. 추천 상품을 고르면 개인별 고유 URL이 발급된다. 외부 채널은 물론 올리브영 앱 내 SNS 서비스 ‘셔터’ 등 내부 채널에서도 링크 및 상품 태그 기능을 활용해 수익을 창출할 수 있다.

한편 올리브영은 ‘올리브영 쇼핑 큐레이터’ 론칭을 기념해 이벤트를 연다. 오는 9월 30일까지 처음으로 수익금 정산을 신청한 고객 중 수익금 상위 103명을 선정해 경품을 제공한다.