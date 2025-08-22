이니스프리, 사람 아닌 AI로 섀도 광고…소비자 ‘반발’ 알고보면 흔한 AI모델? 더페샵·다이소 입점업체도 도입 “인건비 줄이려면 불가피” vs “AI가 홍보하면 신뢰 하락”

[헤럴드경제=신현주 기자] 뷰티업계에서 화장품 광고에 AI(인공지능)를 사용하는 사례가 늘고 있다. 소비자 반응은 엇갈린다. 얼굴에 바르는 뷰티 제품의 특성상 소비자 항의도 잇따른다.

22일 업계에 따르면 최근 아모레퍼시픽 계열사 이니스프리는 일부 아이섀도 제품 발색 광고에 AI 이미지를 활용했다가 소비자의 거센 항의를 받았다. 상세 정보에 등장한 모델이 AI라는 점을 고지하지 않아서다. 한 소비자가 SNS(사회관계망서비스)에 ‘회사에 모델 정보를 문의했더니 AI를 활용해 발색을 표현했다고 답했다’는 글을 올렸고, 이는 논란으로 번졌다.

색조 제품은 본래 색과 피부에 올렸을 때 발색되는 색감이 다르다. 제품 제형에 따라 글리터, 유광, 무광 등으로 피부 표현도 나뉜다. 이 때문에 모델의 얼굴을 확대해 촬영하는 경우가 대부분이다. 배경도 대부분 단색으로 연출한다. 정교한 생성형 AI의 경우, 일반 모델과 구분이 쉽지 않다. 하지만 이니스프리는 ‘매트(무광)’으로 표기된 섀도의 발색이 유광처럼 표현돼 문제가 됐다.

결국 이니스프리는 해당 광고를 모두 내렸다. 이니스프리는 “AI모델 트렌드를 반영하려는 취지였지만, 향후 제품 특성을 보다 정확하게 반영한 광고를 게재하겠다”고 했다.

뷰티업계에서 AI모델 사용은 이니스프리가 처음은 아니다. LG생활건강의 더페이스샵도 AI모델을 사용했다. 다이소에 입점한 일부 브랜드도 AI모델을 활용해 매장 진열대 광고판에 적용했다. 업계 관계자는 “기초제품이나 아기용품에서 AI모델을 활용하는 사례가 많다”며 “유명 연예인이 아니더라도 스튜디오에서 사진을 찍고 편집하는 데 최소 수천만원이 들어 AI를 활용하는 것이 더 효과적”이라고 말했다.

이니스프리 논란은 결이 다르다. ‘색조’ 제품의 특성으로 소비자 반응이 부정적이었다는 것이다. 업계 다른 관계자는 “AI모델 활용 범위를 넓히려는 사내 논의가 있었지만, 이니스프리 논란 이후 더 신중하게 접근하기로 했다”며 “현행법을 위반하지 않더라도 국민 정서에 반(反)할 우려가 있기 때문”이라고 말했다. 또 다른 관계자는 “얼굴에 직접 닿는 제품이라 소비자들이 AI 뷰티 모델에 더 민감하게 반응하는 것 같다”며 “다수의 소비자가 받아들이기까지는 시간이 걸릴 것으로 본다”고 했다.

아직 국내에는 AI로 만든 사진·영상임을 반드시 표기해야 할 법적 의무가 없다. 뷰티기업들은 자체 기준을 도입하고 있다. LG생활건강의 경우 자체 사내 가이드라인을 두고 있다. 논란이 된 이니스프리도 AI모델 사용 관련 가이드라인이 있지만, 의무가 아닌 권고 수준인 것으로 알려졌다.

AI모델 유행에 최근에는 AI 뷰티모델을 활용한 광고 콘텐츠를 제작해주는 업체까지 등장했다. 그로들은 AI 생성 기술 기반의 뷰티 모델 이미지 제작 서비스 ‘바이레나’를 출시했다. 바이레나는 현재 100명 이상의 가상 뷰티 모델 포트폴리오를 보유하고 있다.

모델과 달리 건당 수십만원 수준으로 1~2주 안에 상세페이지용 콘텐츠를 제작할 수 있다. 보유한 가상 모델 이미지에 의뢰한 기업의 뷰티 제품을 적용해 후보정하는 방식이다.

반응은 엇갈린다. 윤서영(30) 씨는 “온라인 페이지 상세정보에 AI모델이 있으면 블로그나 유튜브에 제품 정보를 다시 검색한다”며 “사람마다 퍼스널컬러가 있고 피부 톤마다 발색이 다른데 AI가 물건을 홍보하는 것 자체가 제품의 신뢰를 떨어트린다고 생각한다”고 했다. 반면 고윤경(25) 씨는 “인건비를 줄이는 요즘 상황에 AI의 모델은 더 늘어날 것으로 예상한다”고 했다.